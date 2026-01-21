Рейтинг@Mail.ru
08:00 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
Большая итоговая пресс-конференция Сергея Лаврова стала одним из главных медиасобытий вчерашнего дня — фактически наравне с Давосом — и моментально разошлась на
2026-01-21T08:00:00+03:00
2026-01-21T08:00:00+03:00
4.7
2026
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
в мире, аналитика, москва, россия, кирилл дмитриев, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, вооруженные силы украины, марко рубио, нато, сергей лавров, давос
В мире, Аналитика, Москва, Россия, Кирилл Дмитриев, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Вооруженные силы Украины, Марко Рубио, НАТО, Сергей Лавров, Давос

Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Большая итоговая пресс-конференция Сергея Лаврова стала одним из главных медиасобытий вчерашнего дня — фактически наравне с Давосом — и моментально разошлась на цитаты. Агентство Reuters посвятило целое филологическое расследование вопросу, почему российский министр иностранных дел предложил называть Великобританию просто Британией ("Без обид").
CNN понес в массы предупреждение о том, что Североатлантическому альянсу грозит распад в самом ближайшем будущем. Другие СМИ тем временем радостно цитировали саркастичную ремарку министра в адрес представителя CNN: "Вас сюда пустили?"
Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На Украине рассказали о "неприятном нюансе" при заключении мира с Россией
Вчера, 15:23
В The Washington Post обратили внимание на реплику Лаврова о том, что "Гренландия никогда не была органической частью Дании", и встревожились на тему будущего Исландии, ведь ее тоже можно считать колонией, а значит, впоследствии американцы вполне могут попытаться освободить и ее. Такие отношения между членами НАТО станут последним гвоздем в гроб единого Запада.
Переводчики сломали голову над глобализацией, которая, по словам Лаврова, "пошла коту под хвост". Второпях решили заменить сочную русскую идиому глаголом "провалилась". Ну можно и так. Смысл от этого не меняется: порядок, основанный на правилах, приказал долго жить, потому что правила были разрушены в одностороннем порядке. Такова суровая реальность.
Но больше всего общественность ждала высказываний нашего министра по украинскому кризису. Российский стиль дипломатии хорошо известен: он предполагает, что переговоры любят тишину. Но три прошедшие недели оказались такими бурными, что публика истомилась без информации. Всем было важно услышать, что же Кремль думает о мирных потугах Запада по украинскому кейсу.
Министр иностранных дел озвучил позицию Москвы, подтвердив, что она не изменилась. Европейские лидеры могут продолжать выпрыгивать из штанов, чтобы навязать идею прекращения огня и под это дело быстренько перевооружить ВСУ. Киевский нацистский режим может продолжать извиваться под давлением неумолимо наступающей русской армии — из этой ловушки им уже не вырваться.
Москву категорически не устраивают попытки протащить временное перемирие без выполнения условий России. Лавров провел очевидную параллель между сегодняшним активничаньем европейцев и той отвратительной ролью, которую они сыграли в подготовке Минских соглашений. Заверяли, гарантировали, мамой клялись, а по факту пошли на заведомый грубый обман, чтобы выцыганить Украине несколько лет для подготовки к войне. А потом сами же и признались, что врали. Теперь такие схемы им проворачивать не дадут. "Больше такую роскошь позволить себе не можем", — отметил Лавров.
Без признания всех целей и озабоченностей России никакие мирные соглашения невозможны. Наша страна продолжит добиваться своего военным путем — это означает, что киевскому нацистскому режиму приговор уже вынесен и подписан.
Да, европейцы и в Давосе продолжат давить на Трампа, оттаскивая его от договоренностей, которых президенты России и США достигли в Анкоридже. Но у Европы нет никакого права лезть в наши переговоры. Там потеряли такую возможность, нагло поправ все предыдущие договоренности. Разве европейские прожекты по Украине — это мирный план? Да нет, это план войны — она просто обречена разразиться, если пренебрегать интересами России.
Лавров предупредил о том, что в Москве прекрасно видят, как Европа готовится к войне против нас. Но в то же время он подчеркнул, что США остаются единственной западной страной, которая не только поняла все наши озабоченности, но и предложила варианты развязки украинского кризиса. Поэтому переговорная активность продолжится: Россия по-прежнему настроена на разрешение кризиса дипломатическим путем.
Взаимопонимание Москвы и Вашингтона доказывает реплика Марко Рубио, которую процитировал Сергей Лавров. "Было бы преступлением позволить несовпадению российских и американских интересов деградировать до конфронтации, тем более горячей", — отметил во время переговоров госсекретарь США.
Вчерашняя новость в тему: спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев продолжит переговоры с американцами в Давосе. Об этом сообщил Дмитрий Песков. В то же время в Киеве не прекращали звучать взрывы. Так или иначе, но Россия добьется своего.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Вот и все". В США резко высказались о конфликте России и Украины
18 января, 21:12
 
