Москалькова направит Киеву список военнопленных, которые находятся в России - РИА Новости, 21.01.2026
17:41 21.01.2026
Москалькова направит Киеву список военнопленных, которые находятся в России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время направит украинской стороне список военнопленных, которые долгое... РИА Новости, 21.01.2026
2026
россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, украина, киев, дмитрий лубинец
Россия, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины, Украина, Киев, Дмитрий Лубинец
Москалькова направит Киеву список военнопленных, которые находятся в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время направит украинской стороне список военнопленных, которые долгое время находятся на территории России и должны быть возвращены на Украину.
"Буквально на днях я пошлю на Украину список украинских военнопленных, которые долгое время находятся у нас на территории России, и которых, мы считаем, Украина должна забрать в первую очередь", - сказала Москалькова журналистам.
Ранее омбудсмен сообщала, что на встрече в Женеве передала омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу список украинских военных, находящихся в РФ, которых могут освободить в рамках обмена в ближайшее время.
РоссияТатьяна МоскальковаВерховная Рада УкраиныУкраинаКиевДмитрий Лубинец
 
 
Заголовок открываемого материала