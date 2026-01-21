Москалькова верит, что все жители Курской области вернутся на родину

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что верит в то, что всех жителей Курской области, которых удерживают на Украине, удастся вернуть на родину.

"Совершенно непонятно, зачем эти простые люди сегодня удерживаются на этой территории и им умышленно причиняются страдания. Мы будем продолжать бороться за них. Я оптимист, я верю, в то, что нам удастся всех их вернуть", - сказала она.