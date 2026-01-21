Рейтинг@Mail.ru
Москалькова верит, что все жители Курской области вернутся на родину - РИА Новости, 21.01.2026
17:38 21.01.2026 (обновлено: 17:40 21.01.2026)
Москалькова верит, что все жители Курской области вернутся на родину
Москалькова верит, что все жители Курской области вернутся на родину
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что верит в то, что всех жителей Курской области, которых удерживают на Украине, удастся... РИА Новости, 21.01.2026
россия, курская область, украина, татьяна москалькова
Россия, Курская область, Украина, Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что верит в то, что всех жителей Курской области, которых удерживают на Украине, удастся вернуть на родину.
Москалькова в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" рассказала, что Украина по-прежнему не возвращает РФ 12 жителей Курской области, удерживает их в качестве заложников.
"Совершенно непонятно, зачем эти простые люди сегодня удерживаются на этой территории и им умышленно причиняются страдания. Мы будем продолжать бороться за них. Я оптимист, я верю, в то, что нам удастся всех их вернуть", - сказала она.
В рамках пресс-конференции был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)"
РоссияКурская областьУкраинаТатьяна Москалькова
 
 
