Рейтинг@Mail.ru
Москалькова оценила перспективы обменного процесса между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/moskalkova-2069373488.html
Москалькова оценила перспективы обменного процесса между Россией и Украиной
Москалькова оценила перспективы обменного процесса между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.01.2026
Москалькова оценила перспективы обменного процесса между Россией и Украиной
Обменные процессы между Россией и Украиной могут быть разблокированы, однако диалог по этому вопросу идет тяжело, заявила уполномоченный по правам человека в РФ РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:33:00+03:00
2026-01-21T17:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
https://ria.ru/20260121/ukraina-2069352058.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова оценила перспективы обменного процесса между Россией и Украиной

Москалькова: обменные процессы между Москвой и Киевом могут быть разблокированы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Обменные процессы между Россией и Украиной могут быть разблокированы, однако диалог по этому вопросу идет тяжело, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня я смотрю достаточно оптимистично на то, что обменные процессы могут быть разблокированы. Но, конечно, очень трудный диалог, который ведут и военные, и мы участвуем с гуманитарной составляющей, здесь тоже стараемся вносить свою лепту", - сказала Москалькова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В рамках пресс-конференции был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)".
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Киев не организует гумкоридоры для возвращения граждан, заявила Москалькова
Вчера, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала