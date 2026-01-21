Москалькова призвала ООН осудить преступления ВСУ против мирного населения

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международное сообщество, ООН протестовать против "зверства" неонацистов, осудить преступления ВСУ против мирного населения.
"Мы призываем все международное сообщество протестовать против зверства и насилия неонацистов. Мы призываем к тому, чтобы международные органы, включая Верховного комиссара ООН по правам человека, специальные органы, созданные по военному конфликту на Украине, не молчали и призывали прекратить эти действия, осудить их", - сказала Москалькова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Федеральный омбудсмен также подчеркнула, что Россия требует от международного сообщества реакции на грубое, беспрецедентное, массовое нарушение украинскими неонацистами международного гуманитарного права.
В рамках пресс-конференции был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)".
