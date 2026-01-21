Рейтинг@Mail.ru
21.01.2026
16:05 21.01.2026
Москалькова призвала ООН осудить преступления ВСУ против мирного населения
Москалькова призвала ООН осудить преступления ВСУ против мирного населения - РИА Новости, 21.01.2026
Москалькова призвала ООН осудить преступления ВСУ против мирного населения
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международное сообщество, ООН протестовать против "зверства" неонацистов, осудить... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:05:00+03:00
2026-01-21T16:05:00+03:00
россия, татьяна москалькова, оон, вооруженные силы украины
Россия, Татьяна Москалькова, ООН, Вооруженные силы Украины
Москалькова призвала ООН осудить преступления ВСУ против мирного населения

Москалькова призвала международные организации и ООН осудить преступления ВСУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международное сообщество, ООН протестовать против "зверства" неонацистов, осудить преступления ВСУ против мирного населения.
"Мы призываем все международное сообщество протестовать против зверства и насилия неонацистов. Мы призываем к тому, чтобы международные органы, включая Верховного комиссара ООН по правам человека, специальные органы, созданные по военному конфликту на Украине, не молчали и призывали прекратить эти действия, осудить их", - сказала Москалькова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Федеральный омбудсмен также подчеркнула, что Россия требует от международного сообщества реакции на грубое, беспрецедентное, массовое нарушение украинскими неонацистами международного гуманитарного права.
В рамках пресс-конференции был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)".
