14:53 21.01.2026
Московская ветклиника предупредила о мошеннической схеме
https://ria.ru/20260121/moshenniki-2069198494.html
2026
Московская ветклиника предупредила о мошеннической схеме

Сеть ветклиник предупредила россиян о схеме мошенников от лица организации

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мошенники от имени сети государственных ветклиник ГБУ "Московское объединение ветеринарии" с целью получения доступа к личным данным пользователей приглашают жертв вступить в поддельную группу в соцсети, предупредили в объединении.
"Уважаемые подписчики, если вас приглашают в группу от имени канала "Моя ветклиника" и пытаются получить от вас персональные данные или различные коды - это мошенники. Наш канал не создает групп и не рассылает подобных сообщений. Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале сети ветклиник.
