Московская ветклиника предупредила о мошеннической схеме

"Уважаемые подписчики, если вас приглашают в группу от имени канала "Моя ветклиника" и пытаются получить от вас персональные данные или различные коды - это мошенники. Наш канал не создает групп и не рассылает подобных сообщений. Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале сети ветклиник.