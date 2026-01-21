https://ria.ru/20260121/moshenniki-2069198494.html
Мошенники стали предлагать россиянам заработать на пампинге криптовалют
Мошенники стали предлагать россиянам заработать на пампинге криптовалют - РИА Новости, 21.01.2026
Мошенники стали предлагать россиянам заработать на пампинге криптовалют
Аферисты стали предлагать россиянам ради заработка вкладывать средства в схему с искусственным поднятием цены криптовалют, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T03:06:00+03:00
2026-01-21T03:06:00+03:00
2026-01-21T03:06:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20260120/moshenniki-2068923520.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Мошенники стали предлагать россиянам заработать на пампинге криптовалют
РИА Новости: мошенники предлагают россиянам заработать на пампинге криптовалют
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Аферисты стали предлагать россиянам ради заработка вкладывать средства в схему с искусственным поднятием цены криптовалют, выяснило РИА Новости.
Мошенники в мессенджерах распространяют информацию о якобы инвестиционном проекте, благодаря которому можно заработать деньги на пампинге - искусственном поднятии цены определенной криптовалюты и продажи ее с большей прибылью.
Злоумышленники предлагают внести депозит от пяти до нескольких сотен тысяч рублей и убеждают жертву в отсутствии рисков. По словам мошенников, присоединившись к схеме, человек за пару часов может в несколько раз увеличить сумму своего вложения.
Однако после получения аферистами перевода средств они блокируют жертву, она не получает заработок и не может вернуть свои деньги.