03:06 21.01.2026
Мошенники стали предлагать россиянам заработать на пампинге криптовалют
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Аферисты стали предлагать россиянам ради заработка вкладывать средства в схему с искусственным поднятием цены криптовалют, выяснило РИА Новости.
Мошенники в мессенджерах распространяют информацию о якобы инвестиционном проекте, благодаря которому можно заработать деньги на пампинге - искусственном поднятии цены определенной криптовалюты и продажи ее с большей прибылью.
Злоумышленники предлагают внести депозит от пяти до нескольких сотен тысяч рублей и убеждают жертву в отсутствии рисков. По словам мошенников, присоединившись к схеме, человек за пару часов может в несколько раз увеличить сумму своего вложения.
Однако после получения аферистами перевода средств они блокируют жертву, она не получает заработок и не может вернуть свои деньги.
