11:19 21.01.2026
Патрушев рассказал о рекордном производстве молока в 2025 году
Патрушев рассказал о рекордном производстве молока в 2025 году
Россия добилась наивысших за 30 лет результатов по производству сырого молока - по итогам 2025 года его объем составил 34,3 миллиона тонн, рассказал...
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия добилась наивысших за 30 лет результатов по производству сырого молока - по итогам 2025 года его объем составил 34,3 миллиона тонн, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Для начала, в целом, можно сказать о том, что молочное направление у нас в стране продолжает стабильно развиваться. По предварительным данным, 2025 год был для нас рекордным. В России произведено 34,3 миллиона тонн молока. Практически наивысший результат за последние 30 лет", - сказал он на третьем Форуме лидеров молочной индустрии.
Мясной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Мишустин рассказал о росте экспорта мяса и молока
