КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Молдавская оппозиция не ждет массовых протестов против выхода страны из СНГ, заявил РИА Новости депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ , а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.

"Не очень верится в большие протесты. Общество пассивно. И оппозиция тоже не сможет объединение провести. И ей не дадут", - заявил Цырдя, отвечая на вопрос, стоит ли ждать протестов в ответ на решение кабмина Молдавии выйти из СНГ.

По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" после выборов взяла всю власть в стране в свои руки, поэтому контролирует любые события. При этом Цырдя не исключил, что отдельные политические силы могут попытаться высказать несогласие с властями по вопросу отношений с СНГ.

Правительство Молдавии в ноябре 2025 года одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.