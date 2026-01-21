Молдавия инициирует выход из СНГ вопреки интересам народа, заявил сенатор

Джабаров считает, что для молдаван это может обернуться трагедией. "В ноябре 2025 года правительство Молдавии одобрило денонсацию соглашения о безвизовом режиме поездок граждан государств СНГ на территории стран-участниц. И если Кишинёв примет решение о введении виз, это крайне негативно скажется на настроении нескольких сотен тысяч русских, проживающих в Приднестровье, которые спокойно въезжают и выезжают из республики. Также не будем забывать, что там находится и наш миротворческий контингент", - заключил политик.