МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду попала в большую политику с целью отрыва Кишинева от России, она действует вопреки интересам жителям республики, заявил сенатор Владимир Джабаров.
Ранее глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
"Последние инициативы Майи Санду и ее приспешников подтверждают, что бывший член совета фонда "Сорос-Молдова" попала в большую политику с целью отрыва своей страны от России. Несомненно, она действует вопреки интересам молдаван", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Джабарова, мечта противников России – сформировать антироссийский "санитарный кордон". При этом в ход идут разные средства, отметил российский сенатор. Где-то, как на Украине, насаждают русофобию и нацистскую идеологию, а где-то, как в Молдавии, ставят у власти бывших "соросят", которые, обещая лучшую жизнь, уничтожают историческую память народа, добавил Джабаров. "Большинство граждан Молдавии помнят о подвиге Красной Армии, хорошо относятся к нашей стране и, в этом признается сама Санду, не особо одобряют "евроинтеграцию". Но Санду это не смущает. Она использует преимущества новой европейской электоральной "демократии", - написал политик.
При этом, отметил Джабаров, по итогам президентских и парламентских выборов "соросята" остались у власти в Кишиневе только благодаря бесконтрольному голосованию на участках в странах Запада. "Помимо русофобии, молдаванам есть за что не любить Санду. Ее пятилетнее правление привело к тому, что треть населения страны живет в абсолютной бедности. Молдавская сельхозпродукция, которая всегда была популярна в нашей стране, оказалась никому не нужной в Европе. А подыгрывание евробюрократам в вопросе об ограничении закупок российского газа и конфликт с "Газпромом" привели к тому, что в республике установлены самые высокие в Европе тарифы на газ", - подчеркнул законодатель.
Таким образом, всё происходящее — следствие "бестолковой политики Санду, которая свою страну, по сути, продает зарубежным патронам", написал российский сенатор.
Джабаров считает, что для молдаван это может обернуться трагедией. "В ноябре 2025 года правительство Молдавии одобрило денонсацию соглашения о безвизовом режиме поездок граждан государств СНГ на территории стран-участниц. И если Кишинёв примет решение о введении виз, это крайне негативно скажется на настроении нескольких сотен тысяч русских, проживающих в Приднестровье, которые спокойно въезжают и выезжают из республики. Также не будем забывать, что там находится и наш миротворческий контингент", - заключил политик.