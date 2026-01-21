Эксперт оценил решение Молдавии выйти из СНГ

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Молдавия выходит из СНГ, но хочет дальше пользоваться благами от экономических соглашений, считает директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава организации. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник выразил сожаление в связи с намерением Молдавии выйти из СНГ, этот формат за годы работы подтвердил свою полезность.

"Республика Молдова будет пытаться усидеть на двух стульях сразу. С одной стороны, она разрывает политические связи в рамках СНГ. С другой стороны, об этом уже были соответствующие декларации с молдавской стороны, будут пытаться сохранить свое участие в экономических соглашениях", - сказал Широков в эфире телеканала "ТСВ".

Эксперт напомнил, что Молдавия не первое государство, которое выходит из СНГ. По его словам, Грузия вышла из СНГ в 2009 году.

"Грузинский опыт показывает, что Грузия, выйдя официально из СНГ, прервав все отношения, осталась в рамках этого экономического таможенного союза, сохранила соглашение в рамках транспорта, логистики, стандартизации, защиты географических названий, интеллектуальных собственностей. Судя по всему, Молдова будет пытаться идти по этому же пути", - отметил Широков.

Эксперт добавил, что сейчас остаётся открытым вопрос того, захотят ли контрпартнеры оставлять Молдавию пользоваться данными соглашениями. Он обратил внимание на то, что Кишинев сегодня обрезает связи с СНГ по кусочку, выходят из каждого соглашения отдельно.

"Если бы они сильно желали и стремились выйти из СНГ прям завтра, то им было бы очень просто денонсировать соглашение, которое было принято парламентом Молдовы еще в апреле 1994 года, соглашение о вступлении в СНГ, и после этого запускается процедура официального выхода", - подчеркнул Широков.

Правительство Молдавии в ноябре 2025 года одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.