Эксперт назвал главную проблему молдавской экономики

"Национальное бюро статистики 3 года подряд проводит исследование, спрашивая у экономических агентов, какие у них самые серьезные проблемы. Проблем около 5, но самая большая из них, которая больше всего мешает бизнесу развивать свое дело, это рынок сбыта. У людей нет рынка сбыта", - заявил Ионицэ журналистам, комментируя проблемы, с которыми сталкивается экономика.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.