Эксперт назвал главную проблему молдавской экономики - 21.01.2026
14:14 21.01.2026
Эксперт назвал главную проблему молдавской экономики
Эксперт назвал главную проблему молдавской экономики
Главная проблема экономики Молдавии заключается в том, что молдавские производители не могут покорить даже внутренний рынок сбыта, не говоря уже о завоевании... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:14:00+03:00
2026-01-21T14:14:00+03:00
молдавия
2026
молдавия, экономика
Молдавия, Экономика
Эксперт назвал главную проблему молдавской экономики

Ионицэ: отсутствие рынка сбыта является главной проблемой молдавской экономики

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Главная проблема экономики Молдавии заключается в том, что молдавские производители не могут покорить даже внутренний рынок сбыта, не говоря уже о завоевании внешних, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
"Национальное бюро статистики 3 года подряд проводит исследование, спрашивая у экономических агентов, какие у них самые серьезные проблемы. Проблем около 5, но самая большая из них, которая больше всего мешает бизнесу развивать свое дело, это рынок сбыта. У людей нет рынка сбыта", - заявил Ионицэ журналистам, комментируя проблемы, с которыми сталкивается экономика.
По его словам, все страны с развитой экономикой сумели достичь своего уровня благодаря внутреннему рынку сбыта. Местный рынок сбыта – это подушка безопасности, которая помогает развитию. Ионицэ объясняет, что производители, которые не могут покорить даже свой внутренний рынок, могут и не мечтать о зарубежных. При этом в Молдавии, которая считается аграрной страной, на прилавках в магазинах не найти молдавские фрукты и овощи.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
