Додон назвал административно-территориальную реформу бомбой для Молдавии
Додон назвал административно-территориальную реформу бомбой для Молдавии - РИА Новости, 21.01.2026
Додон назвал административно-территориальную реформу бомбой для Молдавии
21.01.2026
КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Анонсируемая правящей в Молдавии партией "Действие и солидарность" административно-территориальная реформа является бомбой, заложенной под молдавскую государственность, заявил РИА Новости экс-президент, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон.
Генеральный секретарь правительства Молдавии
Алексей Бузу заявил во вторник, что кабмин запускает широкие консультации по реформе местного публичного управления. Ранее лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу
заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году — до проведения местных выборов 2027 года.
"Административная реформа, продвигаемая партией "Действие и солидарность", действительно является заложенной бомбой под молдавскую государственность. Главная угроза — ликвидация реального местного самоуправления. Под лозунгами "оптимизации" и "европейских стандартов" происходит укрупнение и обескровливание территорий, особенно сельских и периферийных", - заявил Додон
.
Он отметил, что в этих условиях мэрии превращаются в исполнителей указаний, лишённых финансовых и кадровых ресурсов. Экс-президент полагает, что в долгосрочной перспективе это приведет к депопуляции сёл и малых городов, утрате локальной идентичности и ответственности, росту социальной апатии и недоверия к государству, а также к усилению политической лояльности вместо профессионализма.
"Это типичная модель ПДС: сначала ломать, потом объяснять. Для полиэтничной и регионально разнообразной Молдавии такая централизация — путь к внутренней дестабилизации. Государство не укрепляется за счёт подавления регионов — оно так разрушается", - подчеркнул Додон.
На сегодняшний день Молдавии разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев
и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия
. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.