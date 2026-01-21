Додон назвал административно-территориальную реформу бомбой для Молдавии

Он отметил, что в этих условиях мэрии превращаются в исполнителей указаний, лишённых финансовых и кадровых ресурсов. Экс-президент полагает, что в долгосрочной перспективе это приведет к депопуляции сёл и малых городов, утрате локальной идентичности и ответственности, росту социальной апатии и недоверия к государству, а также к усилению политической лояльности вместо профессионализма.