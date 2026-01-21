Рейтинг@Mail.ru
Додон раскритиковал выход Молдавии из СНГ - РИА Новости, 21.01.2026
13:02 21.01.2026 (обновлено: 13:14 21.01.2026)
Додон раскритиковал выход Молдавии из СНГ
Додон раскритиковал выход Молдавии из СНГ - РИА Новости, 21.01.2026
Додон раскритиковал выход Молдавии из СНГ
Лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон заявил РИА Новости, что запуск процедуры выхода республики из Содружества Независимых... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:02:00+03:00
2026-01-21T13:14:00+03:00
молдавия
снг
игорь додон
россия
евразия
молдавия
россия
евразия
молдавия, снг, игорь додон, россия, евразия
Молдавия, СНГ, Игорь Додон, Россия, Евразия
Додон раскритиковал выход Молдавии из СНГ

РИА Новости: Додон назвал выход Молдавии из СНГ угрозой для экономики

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон заявил РИА Новости, что запуск процедуры выхода республики из Содружества Независимых Государств создает прямые риски для экономики, трудовых мигрантов и внешней торговли, а последствия этого решения затронут прежде всего население и регионы.
Власти Молдавии ранее заявили о намерении запустить процедуру выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ), объясняя это курсом на европейскую интеграцию и пересмотром внешнеполитических приоритетов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Эксперт назвал выход Молдавии из СНГ формальностью для Санду
Вчера, 11:37
"Страны СНГ, прежде всего Россия и другие государства Евразии, остаются ключевыми рынками сбыта для молдавской сельскохозяйственной продукции, вина, консервов и текстиля. Содружество - это не абстрактная конструкция, а действующие торговые режимы, санитарные соглашения и упрощенная логистика. Выход из СНГ означает утрату этих механизмов и появление дополнительных барьеров для экспорта", - заявил Додон в комментарии агентству.
Политик подчеркнул, что Европейский союз, на который ориентируются власти, не компенсировал и не компенсирует возможные потери.
"В результате пострадают фермеры, производители и регионы, а не чиновники, принимающие политические решения", - отметил Додон.
Отдельно лидер самой большой оппозиционной партии в парламенте Молдавии указал на риски для трудовых мигрантов.
"Сотни тысяч граждан Молдавии работают в странах СНГ. Соглашения в рамках Содружества обеспечивают им правовой статус, доступ к рынку труда и социальные гарантии. Разрыв этих договоренностей чреват проблемами с легализацией и потерей доходов для семей", - сказал Додон.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Молдавии предупредили о последствиях разрыва связей с СНГ
Вчера, 09:57
Он также подчеркнул, что СНГ играет важную роль в сфере транзита, энергетики и производственной кооперации.
"СНГ - это ещё и транспортные коридоры, энергетика, кооперация. Разрушить это без альтернатив - значит сознательно ослаблять страну. Основные издержки понесут регионы, село, работающие граждане и бюджет. Выиграет лишь узкий круг демагогов, для которых геополитическая демонстрация важнее национального интереса. Разрушение этих связей без реальных альтернатив означает сознательное ослабление страны", - добавил он.
Молдавия является участником СНГ с момента его создания в 1991 году. За этот период республика заключила в рамках Содружества ряд соглашений в области торговли, миграции, транспорта и энергетики. Оппозиционные силы неоднократно заявляли, что резкий разрыв этих механизмов без переходных решений может привести к дополнительной нагрузке на бюджет и социальную сферу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Намерение Молдавии выйти из СНГ не стало неожиданностью, заявил Песков
Вчера, 12:41
 
МолдавияСНГИгорь ДодонРоссияЕвразия
 
 
