Додон раскритиковал выход Молдавии из СНГ

КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон заявил РИА Новости, что запуск процедуры выхода республики из Содружества Независимых Государств создает прямые риски для экономики, трудовых мигрантов и внешней торговли, а последствия этого решения затронут прежде всего население и регионы.

Власти Молдавии ранее заявили о намерении запустить процедуру выхода из Содружества Независимых Государств ( СНГ ), объясняя это курсом на европейскую интеграцию и пересмотром внешнеполитических приоритетов.

"Страны СНГ, прежде всего Россия и другие государства Евразии , остаются ключевыми рынками сбыта для молдавской сельскохозяйственной продукции, вина, консервов и текстиля. Содружество - это не абстрактная конструкция, а действующие торговые режимы, санитарные соглашения и упрощенная логистика. Выход из СНГ означает утрату этих механизмов и появление дополнительных барьеров для экспорта", - заявил Додон в комментарии агентству.

Политик подчеркнул, что Европейский союз, на который ориентируются власти, не компенсировал и не компенсирует возможные потери.

"В результате пострадают фермеры, производители и регионы, а не чиновники, принимающие политические решения", - отметил Додон.

Отдельно лидер самой большой оппозиционной партии в парламенте Молдавии указал на риски для трудовых мигрантов.

"Сотни тысяч граждан Молдавии работают в странах СНГ. Соглашения в рамках Содружества обеспечивают им правовой статус, доступ к рынку труда и социальные гарантии. Разрыв этих договоренностей чреват проблемами с легализацией и потерей доходов для семей", - сказал Додон.

Он также подчеркнул, что СНГ играет важную роль в сфере транзита, энергетики и производственной кооперации.

"СНГ - это ещё и транспортные коридоры, энергетика, кооперация. Разрушить это без альтернатив - значит сознательно ослаблять страну. Основные издержки понесут регионы, село, работающие граждане и бюджет. Выиграет лишь узкий круг демагогов, для которых геополитическая демонстрация важнее национального интереса. Разрушение этих связей без реальных альтернатив означает сознательное ослабление страны", - добавил он.