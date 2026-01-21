Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предрек крах молдавской экономики после выхода из СНГ - РИА Новости, 21.01.2026
13:52 21.01.2026
Эксперт предрек крах молдавской экономики после выхода из СНГ
Эксперт предрек крах молдавской экономики после выхода из СНГ
Эксперт предрек крах молдавской экономики после выхода из СНГ

Пойсик: выход Молдавии из СНГ приведет к краху экономики республики

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ приведет к еще большему торговому дисбалансу, что лишь ускорит крах экономики республики, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Молдавия крепко сидит на кредитной игле ЕС, заявил МИД России
12:24
"Сегодня в Молдавии импорт превышает экспорт в 3 раза, и в экспорте треть - это реэкспорт. Вместо того, чтобы бороться за новые рынки, Молдавия предпочитает окончательно разорвать отношения с СНГ, потерять восточный рынок и семимильными шагами бежать к краху экономики, который становится неизбежен на фоне роста торгового дисбаланса", - заявил Пойсик.
По его словам, Молдавии стоило бы не сжигать мосты, а сохранять традиционные партнерские отношения или хотя бы приостановить их на время, если власти не могут справиться со своей неприязнью по отношению к России. Подобный настрой руководства Молдавии обернется проблемами для молдавских мигрантов, работающих на территории СНГ, предпринимателей, студентов и т.д. "Руководители страны должны думать о том, что выгодно гражданам. М выбираем власти для того, чтобы они, власти, делали гражданам страны хорошо! А они делают хорошо только себе и коллективному Западу, чьи указания Молдавия готова выполнять по первому требованию", - добавил Пойсик.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Молдавии предупредили о последствиях разрыва связей с СНГ
Вчера, 09:57
 
В миреМолдавияРоссияМихай ПопшойИгорь ДодонМайя СандуСНГЕвразийский экономический союз
 
 
