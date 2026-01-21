Эксперт предрек крах молдавской экономики после выхода из СНГ

КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ приведет к еще большему торговому дисбалансу, что лишь ускорит крах экономики республики, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.

"Сегодня в Молдавии импорт превышает экспорт в 3 раза, и в экспорте треть - это реэкспорт. Вместо того, чтобы бороться за новые рынки, Молдавия предпочитает окончательно разорвать отношения с СНГ, потерять восточный рынок и семимильными шагами бежать к краху экономики, который становится неизбежен на фоне роста торгового дисбаланса", - заявил Пойсик.