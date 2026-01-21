Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США, заявил Филат

"Во внешней политике США понятие "стратегическое партнерство" не является почетным титулом — оно представляет собой результат четкой комбинации стратегического интереса, геополитической полезности, политического доверия и институциональной преемственности. Республика Молдова на данный момент не отвечает этим критериям в убедительной форме", - отметил политик.