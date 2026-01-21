Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США, заявил Филат

КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США, контакты между странами лишены политической глубины и стратегической содержательности, заявил в среду экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Ранее госдепартамент США объявил, что приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок. МИД Молдавии уточнил, что республика тоже оказалась в списке этих стран.
"Молдова утратила привилегированный характер отношений с Соединенными Штатами Америки. Отношения между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки в настоящее время находятся в состоянии формальной корректности, однако лишены политической глубины и стратегической содержательности", - написал в своем Telegram-канале Филат.
По его словам, Кишинев продолжает квалифицировать США как стратегического партнера, на практике, однако, это определение не подтверждается тем, каким образом американская администрация выстраивает и управляет двусторонними отношениями.
"Во внешней политике США понятие "стратегическое партнерство" не является почетным титулом — оно представляет собой результат четкой комбинации стратегического интереса, геополитической полезности, политического доверия и институциональной преемственности. Республика Молдова на данный момент не отвечает этим критериям в убедительной форме", - отметил политик.
Экс-премьер обратил внимание на то, что первым и весьма серьезным сигналом новой реальности является отсутствие американского посла в Кишиневе на фоне регионального контекста, определяемого ситуацией на Украине. Он отметил, что экономическое измерение двусторонних отношений также не отличается прочностью и носит преимущественно технический характер. По его мнению, такая же логика прослеживается и в сфере безопасности, поскольку республика не включена в явном виде в стратегии национальной безопасности США.
ЛДПМ 10 декабря выступила с заявлением, в котором выразила недоумение в связи с результатами визита в США председателя парламента Молдавии Игоря Гросу и главы МИД Михая Попшоя. Как отмечали в партии, поездка была представлена общественности как решающий шаг в укреплении стратегического сотрудничества между республикой и США, однако анализ фактических итогов свидетельствует о том, что визит не дал заявленных эффектов, не принес практических результатов и не способствовал возвращению страны в число приоритетов внешнеполитической повестки Вашингтона. Партия тогда настаивала на проведении публичной оценки итогов визита молдавской делегации в США и на отказе от политического приукрашивания очевидного дипломатического провала.
