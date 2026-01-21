Рейтинг@Mail.ru
Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США, заявил Филат - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/moldavija-2069271888.html
Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США, заявил Филат
Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США, заявил Филат - РИА Новости, 21.01.2026
Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США, заявил Филат
Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США, контакты между странами лишены политической глубины и стратегической содержательности, заявил в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:58:00+03:00
2026-01-21T11:58:00+03:00
в мире
сша
молдавия
кишинев
владимир филат
игорь гросу
либерально-демократическая партия молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_8319011988f9352cedb27cf6704fc63e.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2068054125.html
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044845390.html
сша
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_89f99c899a2dc702d38c12ba08ec6c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, молдавия, кишинев, владимир филат, игорь гросу, либерально-демократическая партия молдавии
В мире, США, Молдавия, Кишинев, Владимир Филат, Игорь Гросу, Либерально-демократическая партия Молдавии
Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США, заявил Филат

Филат: контакты между Молдавией и США лишены политической глубины

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США, контакты между странами лишены политической глубины и стратегической содержательности, заявил в среду экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Ранее госдепартамент США объявил, что приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок. МИД Молдавии уточнил, что республика тоже оказалась в списке этих стран.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США не считают Молдавию ценным партнером, считает политолог
15 января, 14:00
"Молдова утратила привилегированный характер отношений с Соединенными Штатами Америки. Отношения между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки в настоящее время находятся в состоянии формальной корректности, однако лишены политической глубины и стратегической содержательности", - написал в своем Telegram-канале Филат.
По его словам, Кишинев продолжает квалифицировать США как стратегического партнера, на практике, однако, это определение не подтверждается тем, каким образом американская администрация выстраивает и управляет двусторонними отношениями.
"Во внешней политике США понятие "стратегическое партнерство" не является почетным титулом — оно представляет собой результат четкой комбинации стратегического интереса, геополитической полезности, политического доверия и институциональной преемственности. Республика Молдова на данный момент не отвечает этим критериям в убедительной форме", - отметил политик.
Экс-премьер обратил внимание на то, что первым и весьма серьезным сигналом новой реальности является отсутствие американского посла в Кишиневе на фоне регионального контекста, определяемого ситуацией на Украине. Он отметил, что экономическое измерение двусторонних отношений также не отличается прочностью и носит преимущественно технический характер. По его мнению, такая же логика прослеживается и в сфере безопасности, поскольку республика не включена в явном виде в стратегии национальной безопасности США.
ЛДПМ 10 декабря выступила с заявлением, в котором выразила недоумение в связи с результатами визита в США председателя парламента Молдавии Игоря Гросу и главы МИД Михая Попшоя. Как отмечали в партии, поездка была представлена общественности как решающий шаг в укреплении стратегического сотрудничества между республикой и США, однако анализ фактических итогов свидетельствует о том, что визит не дал заявленных эффектов, не принес практических результатов и не способствовал возвращению страны в число приоритетов внешнеполитической повестки Вашингтона. Партия тогда настаивала на проведении публичной оценки итогов визита молдавской делегации в США и на отказе от политического приукрашивания очевидного дипломатического провала.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В США обрушились на Санду перед выборами в Молдавии
28 сентября 2025, 01:22
 
В миреСШАМолдавияКишиневВладимир ФилатИгорь ГросуЛиберально-демократическая партия Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала