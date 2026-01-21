Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/mishustin-2069259477.html
Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны
Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны - РИА Новости, 21.01.2026
Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны и отметил, что госкорпорация прошла огромный путь развития. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:18:00+03:00
2026-01-21T11:18:00+03:00
россия
ссср
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257694_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_2bf3586e201dd87d2423a2aadf792e71.jpg
https://ria.ru/20260121/rosatom-2069247953.html
https://ria.ru/20260121/rosatom-2069247533.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257694_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_cf06be0e52f8f2ea7dd8582bf79c4a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, СССР, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны

Мишустин: "Росатом" прошел огромный путь развития

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны и отметил, что госкорпорация прошла огромный путь развития.
Глава правительства в среду встретился с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Мишустин в том числе поздравил его с юбилеем атомной отрасли России, которое страна отметила в 2025 году. Премьер упомянул, что 80 лет назад в СССР был создан комитет, который фактически стал прообразом сегодняшнего "Росатома".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Росатом" полностью выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ
10:39
"И как раз тогда была поставлена задача, чтобы мирный атом стал работать на людей, чтобы не в военной только сфере, а именно в гражданской области применять самые современные технологии. Конечно, корпорация прошла огромный путь", - сказал Мишустин.
Он отметил, что "Росатом" объединяет огромное количество ветеранов атомной промышленности и людей, которые сейчас работают в отрасли.
"Передайте, пожалуйста, трудовому коллективу "Росатома" самые теплые пожелания и благодарность за их профессиональный труд на благо страны", - обратился Мишустин к главе госкорпорации.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Лихачев заявил, что "Росатом" в 2025 году выполнил все госзадачи
10:38
 
РоссияСССРМихаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала