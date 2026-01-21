https://ria.ru/20260121/mishustin-2069259477.html
Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны
Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны
Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны и отметил, что госкорпорация прошла огромный путь развития.
Мишустин: "Росатом" прошел огромный путь развития
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил коллектив "Росатома" за труд на благо страны и отметил, что госкорпорация прошла огромный путь развития.
Глава правительства в среду встретился с гендиректором "Росатома
" Алексеем Лихачевым
. Мишустин
в том числе поздравил его с юбилеем атомной отрасли России
, которое страна отметила в 2025 году. Премьер упомянул, что 80 лет назад в СССР
был создан комитет, который фактически стал прообразом сегодняшнего "Росатома".
"И как раз тогда была поставлена задача, чтобы мирный атом стал работать на людей, чтобы не в военной только сфере, а именно в гражданской области применять самые современные технологии. Конечно, корпорация прошла огромный путь", - сказал Мишустин.
Он отметил, что "Росатом" объединяет огромное количество ветеранов атомной промышленности и людей, которые сейчас работают в отрасли.
"Передайте, пожалуйста, трудовому коллективу "Росатома" самые теплые пожелания и благодарность за их профессиональный труд на благо страны", - обратился Мишустин к главе госкорпорации.