Мишустин поручил Лихачеву обеспечить бесперебойное энергоснабжение регионов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе "Росатома" Алексею Лихачеву тщательно контролировать сроки выполнения поставленных задач для бесперебойного обеспечения регионов страны электроснабжением.
В среду Мишустин
провел встречу с Лихачевым
.
"Очень важно тщательно контролировать сроки, чтобы выполнение задач, особенно генеральной схемы (размещения объектов электроэнергетики - ред.), было вовремя, и обеспечить надежное электроснабжение наших регионов. От них вообще зависит напрямую экономический рост и реализация всех, в том числе социальных проектов: и благоустройство городов, и многое-многое другое", - сказал Мишустин.