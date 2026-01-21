Мишустин поручил Лихачеву обеспечить бесперебойное энергоснабжение регионов

"Очень важно тщательно контролировать сроки, чтобы выполнение задач, особенно генеральной схемы (размещения объектов электроэнергетики - ред.), было вовремя, и обеспечить надежное электроснабжение наших регионов. От них вообще зависит напрямую экономический рост и реализация всех, в том числе социальных проектов: и благоустройство городов, и многое-многое другое", - сказал Мишустин.