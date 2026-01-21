Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил Лихачеву обеспечить бесперебойное энергоснабжение регионов - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/mishustin-2069256992.html
Мишустин поручил Лихачеву обеспечить бесперебойное энергоснабжение регионов
Мишустин поручил Лихачеву обеспечить бесперебойное энергоснабжение регионов - РИА Новости, 21.01.2026
Мишустин поручил Лихачеву обеспечить бесперебойное энергоснабжение регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе "Росатома" Алексею Лихачеву тщательно контролировать сроки выполнения поставленных задач для бесперебойного... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:09:00+03:00
2026-01-21T11:09:00+03:00
жкх
россия
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243161_0:13:3076:1743_1920x0_80_0_0_20396cb5ca2aae91e3edd5c5a80e61e6.jpg
https://ria.ru/20260115/rosatom-2068047638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243161_188:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_7f32a93ae62ca1ff8cb6a9b3bc04d967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ЖКХ, Россия, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Мишустин поручил Лихачеву обеспечить бесперебойное энергоснабжение регионов

Мишустин поручил Лихачеву обеспечить бесперебойную поставку энергии регионам

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе "Росатома" Алексею Лихачеву тщательно контролировать сроки выполнения поставленных задач для бесперебойного обеспечения регионов страны электроснабжением.
В среду Мишустин провел встречу с Лихачевым.
"Очень важно тщательно контролировать сроки, чтобы выполнение задач, особенно генеральной схемы (размещения объектов электроэнергетики - ред.), было вовремя, и обеспечить надежное электроснабжение наших регионов. От них вообще зависит напрямую экономический рост и реализация всех, в том числе социальных проектов: и благоустройство городов, и многое-многое другое", - сказал Мишустин.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Росатом" приступил к созданию прототипа термоядерного реактора будущего
15 января, 13:38
 
ЖКХРоссияМихаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала