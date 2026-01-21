Рейтинг@Mail.ru
Мишустин отметил вклад "Росатома" в развитие экономики - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/mishustin-2069247770.html
Мишустин отметил вклад "Росатома" в развитие экономики
Мишустин отметил вклад "Росатома" в развитие экономики - РИА Новости, 21.01.2026
Мишустин отметил вклад "Росатома" в развитие экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил вклад госкорпорации "Росатом" в развитие экономики и социальной сферы России. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:38:00+03:00
2026-01-21T10:38:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_0:160:2930:1808_1920x0_80_0_0_f8b4580b5408cf16fbde1f822c2f3385.jpg
https://ria.ru/20260115/rosatom-2068047638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_9b490261c8314f390fd8aedc20c56150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Мишустин отметил вклад "Росатома" в развитие экономики

Мишустин отметил вклад "Росатома" в развитие экономики и социальной сферы России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил вклад госкорпорации "Росатом" в развитие экономики и социальной сферы России.
Глава правительства в среду встретился с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.
"От результатов вашей деятельности зависит развитие экономики в целом и социальной сферы. Президент отмечал, что по ключевым направлениям Россия должна иметь свои компетенции и собственные технологии, обеспечивать себя основными материалами и компонентами", - обратился Мишустин к главе "Росатома".
Премьер отметил, что это крупнейшая корпорация в области ядерной энергетики. Объединенная группа "Росатома" насчитывает около 600 предприятий и обеспечивает страну 20% электроэнергии, уточнил премьер. Госкорпорация также играет важную роль в смежных технологических отраслях, добавил глава кабмина.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Росатом" приступил к созданию прототипа термоядерного реактора будущего
15 января, 13:38
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала