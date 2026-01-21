https://ria.ru/20260121/mishustin-2069242425.html
Мишустин поручил наращивать компетенции "Росатома" для техсуверенитета
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наращивать уникальные компетенции "Росатома" для достижения технологического суверенитета страны. РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наращивать уникальные компетенции "Росатома" для достижения технологического суверенитета страны.
В среду Мишустин
провел встречу с главой госкорпорации "Росатом
" Алексеем Лихачевым
.
"Важно продолжать наращивать уникальные знания и компетенции, которые есть у "Росатома", чтобы это использовать для развития наших регионов, для достижения технологического и индустриального суверенитета страны, качественных изменений в жизни людей", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что решать такие задачи можно только в условиях стабильного и четкого снабжения территорией электричеством.