Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил наращивать компетенции "Росатома" для техсуверенитета - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 21.01.2026 (обновлено: 10:30 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/mishustin-2069242425.html
Мишустин поручил наращивать компетенции "Росатома" для техсуверенитета
Мишустин поручил наращивать компетенции "Росатома" для техсуверенитета - РИА Новости, 21.01.2026
Мишустин поручил наращивать компетенции "Росатома" для техсуверенитета
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наращивать уникальные компетенции "Росатома" для достижения технологического суверенитета страны. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:18:00+03:00
2026-01-21T10:30:00+03:00
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
михаил мишустин
алексей лихачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243161_0:13:3076:1743_1920x0_80_0_0_20396cb5ca2aae91e3edd5c5a80e61e6.jpg
https://ria.ru/20260115/rosatom-2068047638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243161_188:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_7f32a93ae62ca1ff8cb6a9b3bc04d967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил мишустин, алексей лихачев
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Михаил Мишустин, Алексей Лихачев
Мишустин поручил наращивать компетенции "Росатома" для техсуверенитета

Мишустин поручил нарастить компетенции "Росатома" для достижения техсуверенитета

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наращивать уникальные компетенции "Росатома" для достижения технологического суверенитета страны.
В среду Мишустин провел встречу с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
"Важно продолжать наращивать уникальные знания и компетенции, которые есть у "Росатома", чтобы это использовать для развития наших регионов, для достижения технологического и индустриального суверенитета страны, качественных изменений в жизни людей", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что решать такие задачи можно только в условиях стабильного и четкого снабжения территорией электричеством.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Росатом" приступил к созданию прототипа термоядерного реактора будущего
15 января, 13:38
 
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Михаил МишустинАлексей Лихачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала