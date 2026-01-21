Рейтинг@Mail.ru
21.01.2026
17:29 21.01.2026
Экс-замглавы офиса Зеленского внесли в базу сайта "Миротворец"
Экс-замглавы офиса Зеленского внесли в базу сайта "Миротворец"
Подозреваемый в хищении бывший замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА... РИА Новости, 21.01.2026
2026
в мире, владимир зеленский, украина
В мире, Владимир Зеленский, Украина
Экс-замглавы офиса Зеленского внесли в базу сайта "Миротворец"

Экс-замглавы офиса Зеленского Шурму внесли в базу «Миротворца»

© Офис Президента УкраиныРостислав Шурма
Ростислав Шурма - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Офис Президента Украины
Ростислав Шурма. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Подозреваемый в хищении бывший замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Ранее в среду Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Владимира Зеленского в хищении средств на 3,2 миллиона долларов. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что речь идет о Ростиславе Шурме, занимавшем указанный пост с 2021 по 2024 год.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Соратника Зеленского внесли в базу "Миротворца"
10 ноября 2025, 17:48
Данные Шурмы внесены в базу ресурса в среду. В публикации его называют мародером, вором и членом организованной преступной группировки.
"Использование служебного положения с целью личного финансового обогащения… Осознанные действия направленные на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Миротворец".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные людей, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Американский журналист назвал честью свое включение в базу "Миротворца"
9 января, 06:32
 
