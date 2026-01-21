Экс-замглавы офиса Зеленского внесли в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Подозреваемый в хищении бывший замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Данные Шурмы внесены в базу ресурса в среду. В публикации его называют мародером, вором и членом организованной преступной группировки.

"Использование служебного положения с целью личного финансового обогащения… Осознанные действия направленные на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Миротворец".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные людей, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР ЛНР , с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.