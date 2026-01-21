Рейтинг@Mail.ru
Бербок рассказала, из-за чего мир находится на переломном этапе - РИА Новости, 21.01.2026
12:06 21.01.2026
Бербок рассказала, из-за чего мир находится на переломном этапе
Бербок рассказала, из-за чего мир находится на переломном этапе - РИА Новости, 21.01.2026
Бербок рассказала, из-за чего мир находится на переломном этапе
Мир находится на переломном этапе на фоне роста числа конфликтов и ослабления единства государств в отстаивании принципов международного права, заявила... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
давос
анналена бербок
оон
генеральная ассамблея оон
https://ria.ru/20250618/chislo-2023651948.html
https://ria.ru/20260120/tramp-2069182990.html
давос
Новости
в мире, давос, анналена бербок, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Давос, Анналена Бербок, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Бербок рассказала, из-за чего мир находится на переломном этапе

Бербок: мир находится на переломном этапе из-за роста числа конфликтов

© AP Photo / Rafiq MaqboolАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Анналена Бербок. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Мир находится на переломном этапе на фоне роста числа конфликтов и ослабления единства государств в отстаивании принципов международного права, заявила председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.
"При открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре и в ходе недели высокого уровня возникло ощущение, что мы находимся в решающий момент, на перекрёстке, сталкиваясь с большим числом конфликтов, чем когда-либо прежде", - сказала Бербок, выступая в рамках сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
По её словам, в обычных условиях ключевую роль в укреплении доверия между государствами играют многосторонние институты, прежде всего Генеральная Ассамблея ООН как наиболее представительный международный орган.
"Многосторонние институты, такие как Организация Объединённых Наций, а Генеральная Ассамблея, в конце концов, является самым представительным органом в мире - 193 государства-члена, один мандат, один голос, независимо от богатства или силы, - обладают беспрецедентным моральным авторитетом", - отметила она.
Бербок подчеркнула, что даже при наличии серьёзных разногласий мировые лидеры традиционно воспринимали площадку ООН как пространство для выстраивания доверия.
"Они собираются вместе, как бы сильно ни расходились во мнениях, потому что знают: именно здесь формируется доверие", - сказала председатель 80-й сессии Генассамблеи.
В то же время, по её словам, с начала 2026 года стало ещё очевиднее, что государства всё чаще расходятся в подходах к принципиальным вопросам.
"С начала этого года стало ещё яснее, что мы больше не поём по одному нотному листу, и из-за этого всё больше государств колеблются в тех ситуациях, когда обстоятельства требуют принципиальной убеждённости", - заявила Бербок.
В миреДавосАнналена БербокООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
