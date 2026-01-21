Цивилева рассказала о единой системе пенсионного обеспечения в Минобороны

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Единая автоматизированная система пенсионного обеспечения внедряется в настоящее время в Минобороны РФ, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Цивилева рассказала главе государства о ряде выявленных проблем, мешающих бесперебойному пенсионному обеспечению военнослужащих и членов их семей. Среди этих проблем - осуществление большей части документооборота в бумажном виде, что влечет значительные временные потери при оформлении и передаче документов, неполная или неактуальная информация о членах семей в личных делах военнослужащих и ошибки в контактных данных. Также Цивилева заявила, что в Минобороны пока нет единой информационной системы пенсионного обеспечения, что затрудняет контроль за своевременным назначением пенсии.
"В настоящее время внедряется единая автоматизированная система пенсионного обеспечения", - сказала Цивилева в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.