Цивилева рассказала о единой системе пенсионного обеспечения в Минобороны

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Единая автоматизированная система пенсионного обеспечения внедряется в настоящее время в Минобороны РФ, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В настоящее время внедряется единая автоматизированная система пенсионного обеспечения", - сказала Цивилева в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.