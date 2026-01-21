Рейтинг@Mail.ru
09:12 21.01.2026
Минобороны рассказало о преимуществах при отборе в войска БПЛА
Преимуществами при отборе кандидатов в войска беспилотных систем российских Вооружённых сил являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:12:00+03:00
2026-01-21T09:12:00+03:00
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Преимуществами при отборе кандидатов в войска беспилотных систем российских Вооружённых сил являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, а также мелкая моторика рук, сообщили в Минобороны РФ.
Во всех регионах РФ на пунктах отбора на военную службу по контракту идёт работа по комплектованию подразделений войск беспилотных систем ВС РФ. Отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности.
"Преимуществом при отборе операторов БПЛА являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером", - говорится в сообщении.
В приоритетном порядке при отборе рассматриваются кандидаты, у которых уже есть опыт военной службы, в частности, в авиационных подразделениях, спецназе и разведке, а также пилоты дронов, авиамоделисты, специалисты в сфере информационных технологий, электроники и радиотехники.
Инструкторы войск беспилотных систем на месте проводят предварительный отбор. Если кандидат соответствует требованиям, после заключения контракта его направляют в учебный центр для прохождения курса подготовки по специальности.
"Для военнослужащих войск беспилотных систем предусмотрен контракт на срок от одного года, прохождение службы предусмотрено только в подразделениях БПС (беспилотных систем - ред.) с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированные увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый", - рассказали в МО РФ.
В ведомстве уточнили, что на пунктах отбора на военную службу по контракту желающие могут ознакомиться со специальной техникой войск беспилотных систем и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона.
