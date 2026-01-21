Минюст внес девять иностранных организаций в список нежелательных

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, нидерландскую Stichting B4Ukraine Foundation*, американский частный университет The George Washington University* и еще семь иностранных организаций, сообщается на сайте министерства.
"Stichting B4Ukraine Foundation* (B4Ukraine*), Королевство Нидерландов… The George Washington university* ("Университет Джорджа Вашингтона"*), США… The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA World*, "Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов"*) (движение ЛГБТ** признано в РФ экстремистским и запрещено - ред.), Швейцарская Конфедерация", - говорится в перечне.
Также в список нежелательных в России организаций вошли американские Human Rights First* и "Институт Лемкина для предотвращения геноцида"* (The Lemkin Institute for Genocide Prevention*). Кроме того, в перечень внесены британский "Центр миротворчества и развития общин"*, эстонская Support Ukrainian Army* и люксембургские Artec 3D* и RUHelp*.
Ранее Генпрокуратура РФ признала в России нежелательной деятельность международной некоммерческой организации Stichting B4Ukraine Foundation*, которая реализует программы и проекты по дискредитации руководства РФ. По данным надзорного ведомства, деятельность организации сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку для РФ, а также отслеживании компаний, которые остались на российском рынке после начала СВО.
ГП РФ также признала нежелательной деятельность университета The George Washington University*, на медиаресурсе которого озвучиваются призывы к властям в Вашингтоне усилить санкционное давление на Россию. Университет финансировал на территории РФ иностранные СМИ, физические лица и организации, выполняющие функции иноагента.
