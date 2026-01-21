Рейтинг@Mail.ru
Минфин рассчитывает на стабильную ненефтегазовую часть бюджета в 2026 году - РИА Новости, 21.01.2026
09:35 21.01.2026
Минфин рассчитывает на стабильную ненефтегазовую часть бюджета в 2026 году
Минфин рассчитывает на стабильную ненефтегазовую часть бюджета в 2026 году - РИА Новости, 21.01.2026
Минфин рассчитывает на стабильную ненефтегазовую часть бюджета в 2026 году
Минфин РФ рассчитывает, что в 2026 году ненефтегазовая часть бюджета будет стабильна и министерству не потребуется прибегать к дополнительным заимствованиям на... РИА Новости, 21.01.2026
экономика
россия
владимир колычев
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика, россия, владимир колычев, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Колычев, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин рассчитывает на стабильную ненефтегазовую часть бюджета в 2026 году

Минфин надеется, что в 2026 г не потребуется делать дополнительные заимствования

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает, что в 2026 году ненефтегазовая часть бюджета будет стабильна и министерству не потребуется прибегать к дополнительным заимствованиям на рынке, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
"Так как мы исходим из того, что в этом году ненефтегазовая часть будет более стабильна, чем в прошлом, и консервативный прогноз реалистичный заложен, и меры по обелению в части оборотных налогов предпринимаются и так далее и тому подобное, то мы считаем, что не потребуется использовать дополнительные заимствования и расширять программу (заимствований - ред.)", - сказал он.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Минфин рассказал о дефиците бюджета России по итогам 2025 года
19 января, 16:11
19 января, 16:11
По его словам, во втором полугодии прошлого года в отдельные месяцы нефтегазовые доходы были ниже базового уровня. "И, соответственно, мы прибегали к тому, чтобы использовать накопленные остатки этих нефтегазовых доходов, что и является ФНБ по сути. Это то, как бюджетное правило устроено. И в этом году это продолжится", - сказал он.
"Если, как и в том году, и ненефтегазовые доходы оказались ниже изначальных проектировок, а расходы были уже утверждены, исходя из того, что они будут на том уровне, который прогнозировался, то вот эту недостачу мы в прошлом году закрывали заимствованием дополнительным. Если по какой-то причине опять также сложится ситуация, то то же самое", - продолжил он.
При этом, по словам Колычева, Минфин в этом году в любом случае ожидает опережающий рост ненефтегазовых доходов, и все-таки "куда в меньшей степени" ожидает ситуацию сильного недобора нефтегазовых доходов. "Может ли получиться так, что нефтегазовые доходы будут ниже намного, чем наши проектировки, конечно, может. На это мы не влияем и будем компенсировать за счет ФНБ, как по правилу подразумевается", - сказал Колычев.
Он напомнил, что ФНБ покрывает только часть, которая связана с нефтегазовыми доходами, а остатки, заимствования, прочие источники финансирования покрывают ненефтегазовую часть. "Все ненефтегазовые: доходы упали, расходы выросли, что угодно. Вот это остатки и заимствования", - пояснил он.
Программы государственных внутренних и внешних заимствований Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов утверждены законом о федеральном бюджете. Плановый объем внутренних заимствований на 2026 год в соответствии с программой составляет 5,51 триллиона рублей.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Ни один ИИ не справится с формированием бюджета, заявил Силуанов
18 января, 20:48
18 января, 20:48
 
ЭкономикаРоссияВладимир КолычевМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
