Необходимости пересмотра конструкции бюджетного правила нет, заявил Минфин - РИА Новости, 21.01.2026
09:33 21.01.2026
Необходимости пересмотра конструкции бюджетного правила нет, заявил Минфин
экономика, россия, владимир колычев
Экономика, Россия, Владимир Колычев
Необходимости пересмотра конструкции бюджетного правила нет, заявил Минфин

Здание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кабмин РФ вовремя принял решение о постепенном снижении цены отсечения в бюджетном правиле, при появлении существенных рисков ликвидной части ФНБ достаточно, и факторы влияния на цену на нефть, возможно, будут иметь недолгосрочный эффект, но при изменении ситуации может потребоваться дополнительное обсуждение конструкции бюджетного правила, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
"Начало года интересное выдалось, и конец прошлого года, соответственно, цены действительно ниже существенно, чем базовые наши отсечки. Это говорит о том, что правительство вовремя приняло решение о том, что надо постепенно отсечку снижать. Тем не менее, мы исходим из того, что в ФНБ ликвидных активов для существенных рисков достаточно. Если ситуация будет развиваться как-то иначе… чем мы предполагаем, то, возможно, потребуется какое-то дополнительное обсуждение по поводу бюджетной конструкции", - сказал Колычев.
При этом вопрос заключается не в том, какая цена на нефть, а в том, где может быть равновесная цена на нефть, то есть это больше вопрос среднесрочной цены, пояснил замминистра. "Это даже вопрос не в моменте, какая цена на нефть, а вопрос того, где скорее может быть равновесная цена на нефть. Где сейчас цена на нефть - не так важно, если она там через несколько месяцев будет примерно соответствовать нашему пониманию, заложенному в бюджетной конструкции. Это больше вопрос среднесрочной цены на ближайшие 3-5 лет и так далее", - отметил Колычев.
"Так как факторы, которые в конце прошлого года и в начале этого года влияли на цену на нефть, в большей степени пока, по крайней мере, кажется, будут иметь недолгосрочный эффект, то и потребности в пересмотре бюджетной конструкции пока не возникает. Но, если оценки наши поменяются, и мы поймем, что все-таки равновесная цена сильно падает ниже, чем наши 55, которые предусмотрены к 2030 году, то нужно будет этот вопрос обсуждать", - сказал Колычев.
Как отметил Колычев, очевидно, в январе цены на нефть пока сохраняются на низком уровне, и бюджет недополучит нефтегазовые доходы.
"Соответственно, у нас будет недобор по нефтегазовым доходам. Как обычно, уже стало обычной практикой в последние годы, закупки, которые предусмотрены в законе о бюджете утвержденном, во многом в значительной степени авансово осуществляются. То есть, скорее всего, в начале года, в январе-феврале будет высокое кассовое исполнение по расходам, это сформирует чисто оптически большой дефицит в начале года, но это нам казалось, что уже к этому привыкли все. В принципе этот год он скорее повторит такую же динамику, но она будет чуть острее из-за того, что нефтегазовые доходы еще ниже, чем в прошлом", - сказал он, комментируя исполнение бюджета.
Замминистра также прокомментировал возможность влияния крепкого рубля на поступление нефтегазовых доходов. "Крепкий рубль влияет на фактическое поступление доходов, но на определение базовой цены (на нефть – ред.) он никак не может влиять. Наоборот, чем крепче рубль, тем базовые доходы меньше, соответственно, дополнительно для этого еще понижать базовую цену было бы странно, то есть математика обратная в этом случае", - сказал Колычев.
