https://ria.ru/20260121/mikrosoft-2069417736.html
Пользователи Microsoft 365 сообщают о массовых сбоях в работе сервиса
Пользователи Microsoft 365 сообщают о массовых сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 21.01.2026
Пользователи Microsoft 365 сообщают о массовых сбоях в работе сервиса
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса офисных программ Microsoft 365, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:15:00+03:00
2026-01-21T20:15:00+03:00
2026-01-21T20:15:00+03:00
технологии
сша
канада
великобритания
microsoft corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967536581_0:163:3076:1893_1920x0_80_0_0_69e15c04a9e620d679c371795e7b6b44.jpg
https://ria.ru/20260121/yutyub-2069377284.html
сша
канада
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967536581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34c84fa5e2f139e3ae8e821c06997a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, канада, великобритания, microsoft corporation
Технологии, США, Канада, Великобритания, Microsoft Corporation
Пользователи Microsoft 365 сообщают о массовых сбоях в работе сервиса
Downdetector: пользователи Microsoft 365 сообщают о сбоях в работе сервиса