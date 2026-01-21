Рейтинг@Mail.ru
21.01.2026
20:15 21.01.2026
Пользователи Microsoft 365 сообщают о массовых сбоях в работе сервиса
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса офисных программ Microsoft 365, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает...
Пользователи Microsoft 365 сообщают о массовых сбоях в работе сервиса

Downdetector: пользователи Microsoft 365 сообщают о сбоях в работе сервиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании Microsoft
Стенд компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Стенд компании Microsoft. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса офисных программ Microsoft 365, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете.
Жалобы начали поступать в районе 19.00 мск. Наибольшее количество сообщений поступает из США - более 800 жалоб. Также сообщения о неполадках поступают из Канады, Великобритании Германии, Нидерландов и других стран.
Пользователи жалуются на работу программы Sharepoint, соединение с сервером, а также на неполадки в работе сайта.
Согласно данным Downdetector, проблемы также наблюдаются в работе Microsoft Outlook, Microsoft Azure и Microsoft Store.
Американская компания Microsoft специализируется на разработке программного обеспечения. В частности, она является разработчиком операционной системы Windows.
YouTube назвал борьбу с некачественным ИИ-контентом приоритетом в 2026 году
