"Начинается с малого": предупреждение Никиты Михалкова

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Лев Северинов. "С очень малого начинается цунами", — с таким предупреждением Никита Михалков обращался в 2023-м к участникам IX Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Режиссер говорил о деталях, которые можно легко списать на случайность или техническую ошибку.

Именно они, по его мнению, показывают нечто большее. О каких "мелочах" говорит режиссер? И почему они так его встревожили?

Что такое "национальное достоинство"?

Михалков не дает этому понятию юридического определения. Он объясняет его через эмоции, через то, что он называет "мучительным ощущением несправедливости". Это то внутреннее чувство, которое не позволяет проходить мимо унижения твоей культуры, твоей веры, твоей истории.

"Дело в том, что с очень малого начинается цунами, которое потом нельзя остановить", — заявляет Никита Сергеевич и приводит пример.

Символ или просто картинка?

Михалков обратил внимание на то, как легко в современном мире символы лишаются своего смысла. Он вспомнил вызвавший споры проект тысячерублевой купюры.

Он отметил, что, когда ситуация стала "настолько вопиющей", проект был отправлен на доработку. Но его главный вопрос был не к дизайнерам, а к обществу: "Я только не могу понять, как можно не сохранять и не быть внимательным к собственному достоинству?".

Режиссер предвидел реакцию: "Кто-то скажет: да ну, чушь какая, Господи. Есть — нету, деньга есть и есть". Но для него это был принципиальный вопрос: если мы сами не замечаем, как наши символы лишаются сути, мы становимся уязвимы.

Банк России впервые представил новый дизайн банкноты в октябре 2023 года. Тогда ее посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изобразили Никольскую башню Нижегородского кремля, на оборотной — Музей археологии и этнографии в Уфе, башню Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани.

Сразу после презентации дизайн стал предметом споров, так как одно из зданий Казанского Кремля было изображено без креста. На храме, который разграбили в советское время и отремонтировали в начале нулевых, он до сих пор не установлен.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал тогда тщательнее подходить к выбору изображений для новых, чтобы не создавать напряжения там, "где его вполне может не быть"

На этом фоне регулятор решил доработать оформление. В конце декабря 2025-го он представил обновленный дизайн.

Страх правды как корень проблемы

На вопрос о том, что главное нужно передать молодежи, Михалков ответил коротко и четко: "Избегать зависти и страха правды. Слушать и говорить (правду. — Прим. ред.)".

Он развил эту мысль: "Практически все самые страшные грехи идут от зависти. Спасителя распяли из-за зависти. Зависть и страх правды — это разрушающие вещи".

Режиссер понимает, что его позицию многие сочтут преувеличением, религиозным фанатизмом. Но для него это вопрос базового уважения к собственной культуре.

Внимательность к деталям

Михалков не предлагает репрессий, не требует наказаний. Он говорит о другом — о необходимости вернуть внимание к деталям, к символам, к тому, что формирует культурный код.

"Тонкое чувство собственного достоинства" — это формулировка, которую режиссер повторил несколько раз. Именно его утрата, по мнению Михалкова, приводит к проблемам.