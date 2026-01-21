МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Деструктивная политика Кишинева сказывается в первую очередь на самих молдаванах, их интересы приносятся в жертву геополитических устремлений Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Деструктивная политика Кишинева "рикошетит" прежде всего по жителям Молдавии , интересы которых приносятся в жертву геополитическим устремлениям Брюсселя . Результат этого антинародного курса виден уже сейчас: некогда процветавшая Молдавия становится территорией бесправия и нищеты. Горько это наблюдать", - говорится в ее комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой , текущее социально-экономическое состояние республики иначе как катастрофическим не назовешь.

"Согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, за январь-ноябрь 2025 года импорт превысил экспорт товаров более чем в четыре раза, а дефицит торгового баланса увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - отметила она.

Как указала Захарова, при этом по итогам первого полугодия 2025 года молдавский экспорт в страны Евросоюза снизился на 4%.

"Реальные доходы населения продолжают снижаться на фоне подорожания продуктов и сферы услуг. Уровень бедности превысил 30%, а доля людей с низкими доходами составляет 65%. По сути, социально-экономическая сфера Молдавии сейчас полностью зависит от внешнего, прежде всего есовского, финансирования. Страна прочно "сидит" на кредитной "игле" Евросоюза", - подчеркнула она.

Захарова отметила, что в то же время СНГ остается авторитетной, развивающейся организацией на постсоветском пространстве.