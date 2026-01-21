Рейтинг@Mail.ru
Кишинев приносит интересы молдаван в жертву Брюсселю, заявил МИД
12:24 21.01.2026 (обновлено: 14:30 21.01.2026)
Кишинев приносит интересы молдаван в жертву Брюсселю, заявил МИД
Брюссель, В мире, Кишинев, Молдавия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Кишинев приносит интересы молдаван в жертву Брюсселю, заявил МИД

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Деструктивная политика Кишинева сказывается в первую очередь на самих молдаванах, их интересы приносятся в жертву геополитических устремлений Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Деструктивная политика Кишинева "рикошетит" прежде всего по жителям Молдавии, интересы которых приносятся в жертву геополитическим устремлениям Брюсселя. Результат этого антинародного курса виден уже сейчас: некогда процветавшая Молдавия становится территорией бесправия и нищеты. Горько это наблюдать", - говорится в ее комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД назвал решение Молдавии о выходе из СНГ суверенным правом страны
12:20
По словам Захаровой, текущее социально-экономическое состояние республики иначе как катастрофическим не назовешь.
"Согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, за январь-ноябрь 2025 года импорт превысил экспорт товаров более чем в четыре раза, а дефицит торгового баланса увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - отметила она.
Как указала Захарова, при этом по итогам первого полугодия 2025 года молдавский экспорт в страны Евросоюза снизился на 4%.
"Реальные доходы населения продолжают снижаться на фоне подорожания продуктов и сферы услуг. Уровень бедности превысил 30%, а доля людей с низкими доходами составляет 65%. По сути, социально-экономическая сфера Молдавии сейчас полностью зависит от внешнего, прежде всего есовского, финансирования. Страна прочно "сидит" на кредитной "игле" Евросоюза", - подчеркнула она.
Захарова отметила, что в то же время СНГ остается авторитетной, развивающейся организацией на постсоветском пространстве.
"По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, за I полугодие 2025 года в целом по Содружеству в экономиках государств-участников по большинству показателей отмечается положительная динамика. ВВП Содружества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,2%, прирост производства промышленной продукции составил 4,7%, объема грузоперевозок - 6,0%, оборота розничной торговли - 3,2%. Взаимная торговля стран СНГ увеличилась на 18% за последние четыре года. Цифры говорят сами за себя", - резюмировала она.
МИД Молдавии рассказал, когда Кишинев выйдет из СНГ
Вчера, 18:18
 
БрюссельВ миреКишиневМолдавияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
