Выход Молдавии из СНГ займет время согласно Уставу, заявила Захарова
12:22 21.01.2026
Выход Молдавии из СНГ займет время согласно Уставу, заявила Захарова
Выход Молдавии из СНГ займет время согласно Уставу, заявила Захарова
Выход Молдавии из СНГ - это не одномоментный шаг и займет определенное время согласно Уставу Содружества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.01.2026
Выход Молдавии из СНГ займет время согласно Уставу, заявила Захарова

Захарова: выход Молдавии из СНГ займет определенное время

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ - это не одномоментный шаг и займет определенное время согласно Уставу Содружества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Необходимо, однако, понимать, что для прекращения членства в СНГ следует соблюсти соответствующие процедуры. Согласно статье 9 Устава СНГ, государство вправе выйти из Содружества, о чем оно за 12 месяцев письменно уведомляет Исполнительный комитет СНГ. После этого будет определена дата, от которой исчисляется этот годичный срок, и запущен процесс инвентаризации договоров и решений органов СНГ, стороной которых является выходящее государство", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
Молдавия крепко сидит на кредитной игле ЕС, заявил МИД России
12:24
Молдавия крепко сидит на кредитной игле ЕС, заявил МИД России
12:24
"По итогам этой работы будут сформированы перечни международных договоров и решений, в которых покидающая организацию страна может остаться и которые прекращают для нее действие. Таким образом, выход из Содружества - не "одномоментный шаг", причем соблюдение установленного порядка - часть международных обязательств Молдавии по отношению к остальным государствам СНГ, а не только к России", - подчеркнула Захарова.
В МИД напомнили, что Кишинев уже не первый год самоустраняется от работы в рамках СНГ, не принимает участие в заседаниях его уставных органов, не платит долевой взнос в единый бюджет, выборочно денонсирует соглашения, которые якобы не имеют добавленной стоимости для граждан республики.
"При этом Молдавия по-прежнему остается участницей порядка 200 международных договоров, заключенных в рамках Содружества и затрагивающих практически все сферы межгосударственных отношений", - отметила Захарова.
Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из СНГ. Он заявил, что министерство сейчас находится в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
МИД Молдавии рассказал, когда Кишинев выйдет из СНГ
Вчера, 18:18
МИД Молдавии рассказал, когда Кишинев выйдет из СНГ
Вчера, 18:18
 
В миреМолдавияРоссияМария ЗахароваСНГСодружествоМихай ПопшойКишинев
 
 
