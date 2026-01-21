МИД назвал решение Молдавии о выходе из СНГ суверенным правом страны

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Решение Молдавии о денонсации договоров в рамках СНГ является суверенным правом Молдавии, но в самой стране такие действия уже охарактеризовали как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса властей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Безусловно, решение о начале процесса денонсации базовых международных договоров в рамках Содружества - это суверенное право Республики Молдова. Тем не менее, в самой стране его уже охарактеризовали как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса молдавских властей, делающих безоглядную ставку на взаимодействие с Евросоюзом и "обрубающих" многолетние связи со странами и международными организациями на евразийском пространстве", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой в понедельник заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас находится в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.