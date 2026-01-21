Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал решение Молдавии о выходе из СНГ суверенным правом страны - РИА Новости, 21.01.2026
12:20 21.01.2026 (обновлено: 15:23 21.01.2026)
МИД назвал решение Молдавии о выходе из СНГ суверенным правом страны
МИД назвал решение Молдавии о выходе из СНГ суверенным правом страны

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Решение Молдавии о денонсации договоров в рамках СНГ является суверенным правом Молдавии, но в самой стране такие действия уже охарактеризовали как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса властей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Безусловно, решение о начале процесса денонсации базовых международных договоров в рамках Содружества - это суверенное право Республики Молдова. Тем не менее, в самой стране его уже охарактеризовали как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса молдавских властей, делающих безоглядную ставку на взаимодействие с Евросоюзом и "обрубающих" многолетние связи со странами и международными организациями на евразийском пространстве", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой в понедельник заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас находится в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Молдавия крепко сидит на кредитной игле ЕС, заявил МИД России
В миреМолдавияРоссияМария ЗахароваСНГСодружествоМихай Попшой
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
