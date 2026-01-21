Морская коллегия выработала меры против нарушений международного права

Седьмого января американские военные высадились на борт судна "Маринера", которое получило временное разрешение на плавание под российским флагом. Европейское командование ВС США утверждает, что причиной стало нарушение санкций.

В МИД России назвали произошедшее серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности судна и его мирном статусе. После обращения Москвы американцы освободили двух россиян из состава экипажа.