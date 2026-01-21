Рейтинг@Mail.ru
14:51 21.01.2026 (обновлено: 15:42 21.01.2026)
Морская коллегия выработала меры против нарушений международного права
Морская коллегия выработала меры против нарушений международного права
россия, владимир путин, николай патрушев, москва, вооруженные силы сша, в мире
Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев, Москва, Вооруженные силы США, В мире
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяные танкеры. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президиум Морской коллегии выработал меры реагирования на действия недружественных стран, сообщила ее пресс-служба.
"Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях. Отдельное внимание уделено проблематике, связанной с нарушением недружественными государствами норм международного морского права", — говорится в релизе.

Заседание президиума провел помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он проинформирует Владимира Путина о его итогах и выработанных мерах.
Седьмого января американские военные высадились на борт судна "Маринера", которое получило временное разрешение на плавание под российским флагом. Европейское командование ВС США утверждает, что причиной стало нарушение санкций.
В МИД России назвали произошедшее серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности судна и его мирном статусе. После обращения Москвы американцы освободили двух россиян из состава экипажа.
РоссияВладимир ПутинНиколай ПатрушевМоскваВооруженные силы СШАВ мире
 
 
