Передача сделки с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитику, заявил Мерц - РИА Новости, 21.01.2026
16:39 21.01.2026
Передача сделки с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитику, заявил Мерц
Решение Европарламента направить спорное и вызвавшее протесты фермеров в Европейском союзе торговое соглашение с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитическую... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
германия
страсбург
европа
фридрих мерц
евросоюз
европарламент
меркосур
германия
страсбург
европа
в мире, германия, страсбург, европа, фридрих мерц, евросоюз, европарламент, меркосур
В мире, Германия, Страсбург, Европа, Фридрих Мерц, Евросоюз, Европарламент, Меркосур
Передача сделки с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитику, заявил Мерц

Мерц: передача сделки с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитическую ситуацию

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Решение Европарламента направить спорное и вызвавшее протесты фермеров в Европейском союзе торговое соглашение с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитическую ситуацию, заявил в среду канцлер Германии Фридрих Мерц.
Депутаты ЕП на пленарной сессии в Страсбурге в среду перевесом всего в десять голосов направили подписанное и вызвавшее массовые протесты европейских фермеров торговое соглашение со странами-участницами Меркосур в Суд Евросоюза для получения мнения о его соответствии законам европейского интеграционного объединения.
В ЕК сожалеют о решении ЕП передать соглашение с Меркосур в Суд Евросоюза
"Решение Европейского парламента по соглашению с Меркосур прискорбно. Оно не учитывает геополитическую ситуацию. Мы убеждены в законности соглашения. Никаких больше задержек", - написал Мерц на своей странице в социальной сети Х.
Европейский союз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. В 2024 году по государствам-членам Евросоюза прокатилась волна массовых демонстраций фермеров против соглашения о свободной торговле с латиноамериканскими странами.
Фон дер Ляйен предположила, кто выиграет от сделки с Меркосур
В миреГерманияСтрасбургЕвропаФридрих МерцЕвросоюзЕвропарламентМеркосур
 
 
