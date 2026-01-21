https://ria.ru/20260121/merts-2069319628.html
Немецкие профсоюзы обсуждают демонстрации против Мерца, пишет Bild
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Немецкие профсоюзы обсуждают возможность проведения демонстраций против правительства канцлера Фридриха Мерца на фоне его заявлений о том, что немцам нужно больше работать, сообщил таблоид Bild
со ссылкой на собственные источники.
Ранее Мерц на фоне критической ситуации в экономике заявил, что немцы должны больше работать. Кроме того, он сетовал на то, что немцы в в среднем берут около 14,5 дня больничного, и задавался вопросом, "действительно ли это необходимо".
"В профсоюзах обсуждаются среди прочего массовые демонстрации против правительства Мерца
. Как сообщил источник Bild
, они видят большой потенциал в том, чтобы вывести протест на улицы", - сообщает издание.
Так с критикой в адрес Мерца высказалась председатель Объединения немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.
"Восьмичасовой рабочий день - это красная линия, его нельзя продлевать.... Если это произойдет (изменение закона о рабочем времени), с нашей стороны возникнет только конфликт", - сказала она.
По её словам, социальное государство не является причиной кризиса, а дискуссии о продлении рабочего времени не способствуют улучшению экономической ситуации.