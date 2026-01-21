Рейтинг@Mail.ru
Немецкие профсоюзы обсуждают демонстрации против Мерца, пишет Bild
14:44 21.01.2026
Немецкие профсоюзы обсуждают демонстрации против Мерца, пишет Bild
Немецкие профсоюзы обсуждают демонстрации против Мерца, пишет Bild
2026-01-21T14:44:00+03:00
2026-01-21T14:44:00+03:00
фридрих мерц
bild
в мире
Новости
фридрих мерц, bild, в мире
Фридрих Мерц, Bild, В мире
Немецкие профсоюзы обсуждают демонстрации против Мерца, пишет Bild

Bild: немецкие профсоюзы обсуждают демонстрации против Мерца из-за его заявлений

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Немецкие профсоюзы обсуждают возможность проведения демонстраций против правительства канцлера Фридриха Мерца на фоне его заявлений о том, что немцам нужно больше работать, сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
Ранее Мерц на фоне критической ситуации в экономике заявил, что немцы должны больше работать. Кроме того, он сетовал на то, что немцы в в среднем берут около 14,5 дня больничного, и задавался вопросом, "действительно ли это необходимо".
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Осенило". Лавров ответил на слова Мерца о России
Вчера, 13:09
"В профсоюзах обсуждаются среди прочего массовые демонстрации против правительства Мерца. Как сообщил источник Bild, они видят большой потенциал в том, чтобы вывести протест на улицы", - сообщает издание.
Так с критикой в адрес Мерца высказалась председатель Объединения немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.
"Восьмичасовой рабочий день - это красная линия, его нельзя продлевать.... Если это произойдет (изменение закона о рабочем времени), с нашей стороны возникнет только конфликт", - сказала она.
По её словам, социальное государство не является причиной кризиса, а дискуссии о продлении рабочего времени не способствуют улучшению экономической ситуации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Встречу Трампа и Мерца в Давосе отменили, пишет Reuters
14:33
 
Фридрих МерцBildВ мире
 
 
