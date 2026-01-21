Немецкие профсоюзы обсуждают демонстрации против Мерца, пишет Bild

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Немецкие профсоюзы обсуждают возможность проведения демонстраций против правительства канцлера Фридриха Мерца на фоне его заявлений о том, что немцам нужно больше работать, сообщил таблоид Немецкие профсоюзы обсуждают возможность проведения демонстраций против правительства канцлера Фридриха Мерца на фоне его заявлений о том, что немцам нужно больше работать, сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

Ранее Мерц на фоне критической ситуации в экономике заявил, что немцы должны больше работать. Кроме того, он сетовал на то, что немцы в в среднем берут около 14,5 дня больничного, и задавался вопросом, "действительно ли это необходимо".

"В профсоюзах обсуждаются среди прочего массовые демонстрации против правительства Мерца . Как сообщил источник Bild , они видят большой потенциал в том, чтобы вывести протест на улицы", - сообщает издание.

Так с критикой в адрес Мерца высказалась председатель Объединения немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.

"Восьмичасовой рабочий день - это красная линия, его нельзя продлевать.... Если это произойдет (изменение закона о рабочем времени), с нашей стороны возникнет только конфликт", - сказала она.