ФРГ запросила встречу Мерца с Трампом в Давосе, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
11:59 21.01.2026
ФРГ запросила встречу Мерца с Трампом в Давосе, сообщили СМИ
ФРГ запросила встречу Мерца с Трампом в Давосе, сообщили СМИ
ФРГ запросила встречу Мерца с Трампом в Давосе, сообщили СМИ

Bild: правительство ФРГ запросило встречу Мерца с Трампом в Давосе

© AP Photo / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ запросило встречу канцлера Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампов в Давосе, американцы со своей стороны также выразили заинтересованность, но место и время встречи пока не определены, пишет таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе после того, как вынужденно пересел на другой самолет. Согласно программе форума, специальное обращение американского президента запланировано на среду 16.30 мск.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: Макрон покинул Давос, не договорившись о встрече с Трампом
10:25
"Правительство ФРГ запросило встречу с Трампом. По информации Bild, американцы (Трамп прибывает с делегацией из 300 человек) также сигнализировали о заинтересованности во встрече. Но на данный момент время и место еще не назначены", - говорится в материале издания.
Отмечается, что Мерц мог бы провести беседу с Трампом после выступления президента США на главной сцене конференц-центра, там есть десятки небольших переговорных комнат. Кроме того, как сообщили источники в немецком правительстве, вполне возможно, что к ним присоединится генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Мерц, вероятно, согласится с президентом по ключевым вопросам. Еще в понедельник после заседаний комитета ХДС канцлер ясно дал понять, что, по его мнению, американцы правы, настаивая на необходимости усиления военной защиты Крайнего Севера. Но он хочет дать понять Трампу, что это должна быть ответственность всего альянса НАТО, поэтому в Гренландии следует проводить больше учений", - полагает таблоид.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Логотип экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Медведев назвал форум в Давосе бессмысленным
10:16
 
