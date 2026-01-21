ФРГ запросила встречу Мерца с Трампом в Давосе, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ запросило встречу канцлера Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампов в Давосе, американцы со своей стороны также выразили заинтересованность, но место и время встречи пока не определены, пишет таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.
Отмечается, что Мерц мог бы провести беседу с Трампом после выступления президента США на главной сцене конференц-центра, там есть десятки небольших переговорных комнат. Кроме того, как сообщили источники в немецком правительстве, вполне возможно, что к ним присоединится генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Мерц, вероятно, согласится с президентом по ключевым вопросам. Еще в понедельник после заседаний комитета ХДС канцлер ясно дал понять, что, по его мнению, американцы правы, настаивая на необходимости усиления военной защиты Крайнего Севера. Но он хочет дать понять Трампу, что это должна быть ответственность всего альянса НАТО, поэтому в Гренландии следует проводить больше учений", - полагает таблоид.