Италия склоняется к отказу от участия в Совете мира, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
11:53 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/melon-2069269628.html
Италия склоняется к отказу от участия в Совете мира, пишут СМИ
2026-01-21T11:53:00+03:00
2026-01-21T11:53:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
https://ria.ru/20260121/netanyakhu-2069227192.html
https://ria.ru/20260121/es-2069218013.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069090483.html
в мире, италия, сша, вашингтон (штат), джорджа мелони, дональд трамп, дмитрий песков, оон, вперед, италия, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Италия, США, Вашингтон (штат), Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ООН, Вперед, Италия, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта
Италия склоняется к отказу от участия в Совете мира, пишут СМИ

CdS: Мелони склоняется к отказу от участия в "Совете мира" по Газе

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони склоняется к отказу от участия в "Совете мира" по Газе, созданном президентом США Дональдом Трампом, поскольку формат этого органа противоречит положениям итальянской конституции, пишет в среду газета Corriere della Sera.
Ключевым препятствием, отмечает издание, является статья конституции Италии, которая допускает участие страны в международных организациях, занимающихся вопросами мира и безопасности, только на условиях равноправия государств. "Совет мира" же предполагает доминирующую роль США и не соответствует этому принципу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Нетаньяху согласился войти в Совет мира
09:30
"Иными словами, это полная противоположность "Совету мира", созданному Дональдом Трампом, который будет primus inter pares (первым среди равных - ред.) в своего рода "частной ООН" со вступительным взносом в миллиард долларов", - говорится в статье. Как следствие, "это ведет Джорджу Мелони" к тому, чтобы отказаться от вступления в Совет.
Предполагается, что она может приехать на форум в Давосе, где планируется официальное объявление о создании Совета, для поддержания отношений с Белым домом и в статусе наблюдателя не подписывать какие-либо обязательств от имени Италии. Также рассматривается возможность отказа от участия в мероприятии.
Другим препятствием становятся необходимость оформить вступление Италии в международную организацию через законопроект, который должен пройти через парламент. На это, как отмечает Corriere, "больше нет времени". Но даже в случае его принятия президент Италии Серджо Маттарелла может заблокировать документ как противоречащий Конституции, а в дальнейшем закон оказался бы под угрозой оспаривания в Верховном конституционном суде.
На фоне этих рисков, пишет газета, в правящей коалиции сохраняются разногласия по вопросу участия Италии в "Совете мира". Против этого выступает партия "Вперед, Италия" во главе с вице-премьером, главой МИД Антонио Таяни. Сдержанную позицию занимает и "Лига" другого вице-премьера, главы Минтранса Маттео Сальвини, формально поддерживая линию правительства. Сомнения выражает также Минобороны страны.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира, пишут СМИ
08:33
Отказ Италии от участия в "Совете", пишет Corrierе, может нанести ущерб отношениям Рима и Вашингтона. На это накладывается позиция Италии к ситуации вокруг Гренландии: на минувшей неделе Мелони заявила, что не согласна с введением США пошлин против стран ЕС, поддержавших Гренландию в ответ на притязания Вашингтона, и назвала этот шаг ошибкой.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Как было — не будет. Трамп сделал Путину интересное предложение
08:00
 
В миреИталияСШАВашингтон (штат)Джорджа МелониДональд ТрампДмитрий ПесковООНВперед, ИталияЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
