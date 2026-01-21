Италия склоняется к отказу от участия в Совете мира, пишут СМИ

РИМ, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони склоняется к отказу от участия в "Совете мира" по Газе, созданном президентом США Дональдом Трампом, поскольку формат этого органа противоречит положениям итальянской конституции, пишет в среду газета Corriere della Sera.
Ключевым препятствием, отмечает издание, является статья конституции Италии, которая допускает участие страны в международных организациях, занимающихся вопросами мира и безопасности, только на условиях равноправия государств. "Совет мира" же предполагает доминирующую роль США и не соответствует этому принципу.
"Иными словами, это полная противоположность "Совету мира", созданному Дональдом Трампом, который будет primus inter pares (первым среди равных - ред.) в своего рода "частной ООН" со вступительным взносом в миллиард долларов", - говорится в статье. Как следствие, "это ведет Джорджу Мелони" к тому, чтобы отказаться от вступления в Совет.
Предполагается, что она может приехать на форум в Давосе, где планируется официальное объявление о создании Совета, для поддержания отношений с Белым домом и в статусе наблюдателя не подписывать какие-либо обязательств от имени Италии. Также рассматривается возможность отказа от участия в мероприятии.
Другим препятствием становятся необходимость оформить вступление Италии в международную организацию через законопроект, который должен пройти через парламент. На это, как отмечает Corriere, "больше нет времени". Но даже в случае его принятия президент Италии Серджо Маттарелла может заблокировать документ как противоречащий Конституции, а в дальнейшем закон оказался бы под угрозой оспаривания в Верховном конституционном суде.
На фоне этих рисков, пишет газета, в правящей коалиции сохраняются разногласия по вопросу участия Италии в "Совете мира". Против этого выступает партия "Вперед, Италия" во главе с вице-премьером, главой МИД Антонио Таяни. Сдержанную позицию занимает и "Лига" другого вице-премьера, главы Минтранса Маттео Сальвини, формально поддерживая линию правительства. Сомнения выражает также Минобороны страны.
Отказ Италии от участия в "Совете", пишет Corrierе, может нанести ущерб отношениям Рима и Вашингтона. На это накладывается позиция Италии к ситуации вокруг Гренландии: на минувшей неделе Мелони заявила, что не согласна с введением США пошлин против стран ЕС, поддержавших Гренландию в ответ на притязания Вашингтона, и назвала этот шаг ошибкой.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.