Италия склоняется к отказу от участия в Совете мира, пишут СМИ

РИМ, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони склоняется к отказу от участия в "Совете мира" по Газе, созданном президентом США Дональдом Трампом, поскольку формат этого органа противоречит положениям итальянской конституции, пишет в среду газета Corriere della Sera.