https://ria.ru/20260121/medvedev-2069245631.html
Медведев рассказал, как будет действовать ЕС в отношении Гренландии
Медведев рассказал, как будет действовать ЕС в отношении Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Медведев рассказал, как будет действовать ЕС в отношении Гренландии
Европейцы будут убеждать Трампа оставить Гренландию в формальной собственности Дании, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:28:00+03:00
2026-01-21T10:28:00+03:00
2026-01-21T10:28:00+03:00
в мире
гренландия
дания
россия
дональд трамп
дмитрий медведев
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
гренландия
дания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Удары США по Венесуэле
Медведев рассказал, как будет действовать ЕС в отношении Гренландии
Медведев: ЕС будет убеждать Трампа формально оставить Гренландию в Дании