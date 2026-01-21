Рейтинг@Mail.ru
10:28 21.01.2026
Медведев рассказал, как будет действовать ЕС в отношении Гренландии
Медведев рассказал, как будет действовать ЕС в отношении Гренландии
Европейцы будут убеждать Трампа оставить Гренландию в формальной собственности Дании, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.01.2026
Медведев рассказал, как будет действовать ЕС в отношении Гренландии

Медведев: ЕС будет убеждать Трампа формально оставить Гренландию в Дании

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Европейцы будут убеждать Трампа оставить Гренландию в формальной собственности Дании, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Тут расклад в целом понятен. Трусливые европейские петушки, наглотавшись от страха транквилизаторов, будут убеждать напористого дядьку принять полную опеку над островом, но оставить его в формальной собственности Датского королевства", - написал он в своем Telegram-канале.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
 
