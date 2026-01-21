https://ria.ru/20260121/medvedev-2069244749.html
Гренландия превратит США во вторую по площади державу, заявил Медведев
Гренландия превратит США во вторую по площади державу, заявил Медведев - РИА Новости, 21.01.2026
Гренландия превратит США во вторую по площади державу, заявил Медведев
США в случае присоединения Гренландии превратятся во вторую по площади державу в мире, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:24:00+03:00
2026-01-21T10:24:00+03:00
2026-01-21T10:24:00+03:00
в мире
сша
гренландия
россия
дмитрий медведев
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069224086_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_e65d0ff1e8b74365bc20412053fe41b5.jpg
https://ria.ru/20260121/medvedev-2069242877.html
сша
гренландия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069224086_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_4382f22fad16fa6053a595e49a2c171e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Гренландия, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Гренландия превратит США во вторую по площади державу, заявил Медведев
Медведев: присоединение Гренландии превратит США во вторую по площади державу