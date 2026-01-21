Рейтинг@Mail.ru
10:24 21.01.2026
Гренландия превратит США во вторую по площади державу, заявил Медведев
США в случае присоединения Гренландии превратятся во вторую по площади державу в мире, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.01.2026
Гренландия превратит США во вторую по площади державу, заявил Медведев

Медведев: присоединение Гренландии превратит США во вторую по площади державу

© РИА НовостиНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США в случае присоединения Гренландии превратятся во вторую по площади державу в мире, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"И потом смачно плюнет липкой слюной в сморщенное лицо мерзкой старухи Европы, заодно превратив США во вторую по площади державу в мире. Трамп, конечно, торопится. Ведь его время неумолимо уходит. Пора вписать свое имя золотыми буквами в скрижали истории", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Медведев рассказал, зачем Трамп спешит с Гренландией
