Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, зачем Трамп спешит с Гренландией - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/medvedev-2069242877.html
Медведев рассказал, зачем Трамп спешит с Гренландией
Медведев рассказал, зачем Трамп спешит с Гренландией - РИА Новости, 21.01.2026
Медведев рассказал, зачем Трамп спешит с Гренландией
Президент США Дональд Трамп торопится решить вопрос с Гренландией и "вписать своё имя золотыми буквами в скрижали истории", считает зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:20:00+03:00
2026-01-21T10:20:00+03:00
гренландия
дональд трамп
всемирный экономический форум в давосе
дмитрий медведев
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2d934d09079aa9d6cc7bfb0c839d3a41.jpg
https://ria.ru/20260121/medvedev-2069241919.html
гренландия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_96e257e1baf05246ef093a4d294c59a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, дональд трамп, всемирный экономический форум в давосе, дмитрий медведев, сша, россия, в мире
Гренландия, Дональд Трамп, Всемирный экономический форум в Давосе, Дмитрий Медведев, США, Россия, В мире
Медведев рассказал, зачем Трамп спешит с Гренландией

Медведев: Трамп спешит с Гренландией, чтобы вписать свое имя в скрижали истории

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп торопится решить вопрос с Гренландией и "вписать своё имя золотыми буквами в скрижали истории", считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вопрос, между тем, совсем не только в очевидном желании президента США. Хотя все с упоением расписывают, как возбуждённый Гаргантюа Трамп проглотит огромный кусок земли. И потом смачно плюнет липкой слюной в сморщенное лицо мерзкой старухи Европы, заодно превратив США во вторую по площади державу в мире. Трамп, конечно, торопится. Ведь его время неумолимо уходит. Пора вписать своё имя золотыми буквами в скрижали истории", - написал он в Telegram-канале.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Логотип экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Медведев назвал форум в Давосе бессмысленным
10:16
 
ГренландияДональд ТрампВсемирный экономический форум в ДавосеДмитрий МедведевСШАРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала