Медведев рассказал, зачем Трамп спешит с Гренландией
Медведев рассказал, зачем Трамп спешит с Гренландией - РИА Новости, 21.01.2026
Медведев рассказал, зачем Трамп спешит с Гренландией
Президент США Дональд Трамп торопится решить вопрос с Гренландией и "вписать своё имя золотыми буквами в скрижали истории", считает зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.01.2026
Медведев рассказал, зачем Трамп спешит с Гренландией
Медведев: Трамп спешит с Гренландией, чтобы вписать свое имя в скрижали истории