Трамп хочет навечно остаться в истории, считает Медведев - РИА Новости, 21.01.2026
10:17 21.01.2026
Трамп хочет навечно остаться в истории, считает Медведев
Трамп хочет навечно остаться в истории, считает Медведев - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп хочет навечно остаться в истории, считает Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя политику президента США Дональда Трампа, выразил мнение, что тому хочется навечно остаться в истории и... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:17:00+03:00
2026-01-21T10:17:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
владимир путин
канада
дмитрий медведев
сша
россия
канада
сша
в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, канада, дмитрий медведев, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Канада, Дмитрий Медведев, США
Трамп хочет навечно остаться в истории, считает Медведев

Медведев: Трамп хочет навечно остаться в истории и стать как президент России

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя политику президента США Дональда Трампа, выразил мнение, что тому хочется навечно остаться в истории и одновременно стать как президент России Владимир Путин.
"Все всё понимают: ему (Трампу) нужно закрасить на картах мира остров в звёздно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как президент России", - написал Медведев в Telegram-канале.
Логотип экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Медведев назвал форум в Давосе бессмысленным
10:16
 
В миреРоссияДональд ТрампВладимир ПутинКанадаДмитрий МедведевСША
 
 
