Трамп хочет навечно остаться в истории, считает Медведев
Трамп хочет навечно остаться в истории, считает Медведев - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп хочет навечно остаться в истории, считает Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя политику президента США Дональда Трампа, выразил мнение, что тому хочется навечно остаться в истории и... РИА Новости, 21.01.2026
Трамп хочет навечно остаться в истории, считает Медведев
Медведев: Трамп хочет навечно остаться в истории и стать как президент России