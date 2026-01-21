Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал форум в Давосе бессмысленным - РИА Новости, 21.01.2026
10:16 21.01.2026
Медведев назвал форум в Давосе бессмысленным
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Всемирный экономический форум в Давосе бессмысленным.
давос, россия, украина, дмитрий медведев, в мире
Давос, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, В мире
© REUTERS / Denis Balibouse Логотип экономического форума в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Логотип экономического форума в Давосе
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Всемирный экономический форум в Давосе бессмысленным.
"Бессмысленное мероприятие в Давосе обещает стать интересным. Вместо набившей оскомину дохлой Украины будут обсуждать мерзлую Гренландию", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию
08:00
 
