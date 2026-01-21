https://ria.ru/20260121/medvedev-2069239350.html
Медведев усомнился в том, что США смогут получить Гренландию
Медведев усомнился в том, что США смогут получить Гренландию - РИА Новости, 21.01.2026
Медведев усомнился в том, что США смогут получить Гренландию
Россия вернула себе именно свои земли в результате референдумов и в ходе СВО, тогда как у США ситуация с Гренландией совсем другая, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 21.01.2026
Медведев: США не смогут получить Гренландию, поскольку это не их земли