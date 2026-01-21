Рейтинг@Mail.ru
Медведев усомнился в том, что США смогут получить Гренландию
10:11 21.01.2026 (обновлено: 10:17 21.01.2026)
Медведев усомнился в том, что США смогут получить Гренландию
Медведев усомнился в том, что США смогут получить Гренландию - РИА Новости, 21.01.2026
Медведев усомнился в том, что США смогут получить Гренландию
Россия вернула себе именно свои земли в результате референдумов и в ходе СВО, тогда как у США ситуация с Гренландией совсем другая, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:11:00+03:00
2026-01-21T10:17:00+03:00
россия
в мире
дмитрий медведев
гренландия
сша
дональд трамп
россия, в мире, дмитрий медведев, гренландия, сша, дональд трамп
Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Гренландия, США, Дональд Трамп
Медведев усомнился в том, что США смогут получить Гренландию

Медведев: США не смогут получить Гренландию, поскольку это не их земли

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия вернула себе именно свои земли в результате референдумов и в ходе СВО, тогда как у США ситуация с Гренландией совсем другая, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия - совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
