10:10 21.01.2026 (обновлено: 10:36 21.01.2026)
Медведев задался вопросом, на что готов Трамп ради Гренландии
гренландия, удары сша по венесуэле, в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, нато, введение трампом пошлин на импорт
Медведев задался вопросом, на что готов Трамп ради Гренландии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, заявил, что вопрос в том, какую цену готов заплатить президент США Дональд Трамп для достижения цели и позволят ли ему сделать это.
"Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели. Ликвидация НАТО - это вам не похищение иностранного лидера, преданного своими соратниками в ослабленной стране. И, наконец, позволят ли Трампу сделать это..." - написал он в своем Telegram-канале.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
