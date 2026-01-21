https://ria.ru/20260121/mchs-2069393793.html
МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей в Новосибирске
МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей в Новосибирске
ГУ МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей на месте ЧП в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:32:00+03:00
2026-01-21T18:32:00+03:00
2026-01-21T18:32:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069354685_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_960b70c3d2990015faee11cf43cc9056.jpg
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069379558.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069354685_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_e96d2ec76385a8bbd0d9a87ec00697d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей в Новосибирске
МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей на месте ЧП в Новосибирске