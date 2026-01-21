Рейтинг@Mail.ru
МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/mchs-2069393793.html
МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей в Новосибирске
МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей в Новосибирске
ГУ МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей на месте ЧП в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:32:00+03:00
2026-01-21T18:32:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069354685_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_960b70c3d2990015faee11cf43cc9056.jpg
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069379558.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069354685_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_e96d2ec76385a8bbd0d9a87ec00697d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей в Новосибирске

МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей на месте ЧП в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. ГУ МЧС ввело режим повышенной готовности для спасателей на месте ЧП в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в среду на улице Наумова произошло обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра. Несколько человек были извлечены из-под завалов, один из них скончался.
"Для личного состава Главного управления МЧС России по Новосибирской области введен режим повышенной готовности, в связи со сложившейся обстановкой на месте происшествия. Организован пункт обогрева и питания на базе здания средней общеобразовательной школы №213", - говорится в сообщении МЧС.
Обрушение крыши торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Появились кадры обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
Вчера, 17:48
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала