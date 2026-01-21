Рейтинг@Mail.ru
В МЧС назвали возможную причину обрушения кровли здания в Новосибирске
15:13 21.01.2026 (обновлено: 15:17 21.01.2026)
В МЧС назвали возможную причину обрушения кровли здания в Новосибирске
В МЧС назвали возможную причину обрушения кровли здания в Новосибирске
Кровля здания двухэтажного ТЦ в Новосибирске, предварительно, частично обрушилась из-за снеговой нагрузки, сообщил начальник ГУМЧС РФ по региону Виктор Орлов. РИА Новости, 21.01.2026
происшествия
новосибирск
россия
виктор орлов
новосибирск
россия
происшествия, новосибирск, россия, виктор орлов
Происшествия, Новосибирск, Россия, Виктор Орлов
В МЧС назвали возможную причину обрушения кровли здания в Новосибирске

МЧС: кровля здания в Новосибирске могла обрушиться из-за снега

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 21 янв - РИА Новости. Кровля здания двухэтажного ТЦ в Новосибирске, предварительно, частично обрушилась из-за снеговой нагрузки, сообщил начальник ГУМЧС РФ по региону Виктор Орлов.
"Произошло обрушение кровли двухэтажного здания. Предварительно - вследствие снеговой нагрузки", - сказал он журналистам.
На месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Новосибирске после обрушения крыши здания организовали горячую линию
ПроисшествияНовосибирскРоссияВиктор Орлов
 
 
