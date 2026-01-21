https://ria.ru/20260121/mchs-2069327663.html
В МЧС назвали возможную причину обрушения кровли здания в Новосибирске
В МЧС назвали возможную причину обрушения кровли здания в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
В МЧС назвали возможную причину обрушения кровли здания в Новосибирске
Кровля здания двухэтажного ТЦ в Новосибирске, предварительно, частично обрушилась из-за снеговой нагрузки, сообщил начальник ГУМЧС РФ по региону Виктор Орлов. РИА Новости, 21.01.2026
