Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владелец соцсети X Илон Маск призвал пользователей держать своих близких подальше от ChatGPT на фоне публикаций о самоубийствах после общения с чат-ботом.

Анонимный аккаунт в X опубликовал пост с заявлением, что на данный момент известно о девяти смертельных случаях, произошедших в результате использования ChatGPT, в том числе в пяти случаях это было самоубийство.

"Не позволяйте своим близким пользоваться ChatGPT", - написал Маск , репостнув то сообщение.

Ранее в отношении OpenAI неоднократно подавали иски с обвинениями в доведении до самоубийства: разработчик популярного чат-бота подвергался давлению на фоне суицидов, связанных с использованием ChatGPT.