https://ria.ru/20260121/mask-2069326139.html
Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах
Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах - РИА Новости, 21.01.2026
Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах
Владелец соцсети X Илон Маск призвал пользователей держать своих близких подальше от ChatGPT на фоне публикаций о самоубийствах после общения с чат-ботом. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:05:00+03:00
2026-01-21T15:05:00+03:00
2026-01-21T15:05:00+03:00
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd490c28cd93da44111a251b7471f186.jpg
https://ria.ru/20260120/intellekt-2069073706.html
https://ria.ru/20260121/kazahstan-2069271732.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0d77c3155bb6f5b58a2024ae0124177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, в мире
Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах
Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах пользователей
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владелец соцсети X Илон Маск призвал пользователей держать своих близких подальше от ChatGPT на фоне публикаций о самоубийствах после общения с чат-ботом.
Анонимный аккаунт в X опубликовал пост с заявлением, что на данный момент известно о девяти смертельных случаях, произошедших в результате использования ChatGPT, в том числе в пяти случаях это было самоубийство.
"Не позволяйте своим близким пользоваться ChatGPT", - написал Маск
, репостнув то сообщение.
Ранее в отношении OpenAI неоднократно подавали иски с обвинениями в доведении до самоубийства: разработчик популярного чат-бота подвергался давлению на фоне суицидов, связанных с использованием ChatGPT.
В конце августа газета Wall Street Journal писала о том, что ChatGPT подтолкнул экс-сотрудника Yahoo
с параноидальными мыслями убить мать и покончить с собой, убеждая его в собственном здравомыслии. Согласно публикации, это первое зафиксированное убийство, к которому психически нестабильного человека подтолкнул ИИ.