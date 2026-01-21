Рейтинг@Mail.ru
Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/mask-2069326139.html
Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах
Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах - РИА Новости, 21.01.2026
Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах
Владелец соцсети X Илон Маск призвал пользователей держать своих близких подальше от ChatGPT на фоне публикаций о самоубийствах после общения с чат-ботом. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:05:00+03:00
2026-01-21T15:05:00+03:00
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd490c28cd93da44111a251b7471f186.jpg
https://ria.ru/20260120/intellekt-2069073706.html
https://ria.ru/20260121/kazahstan-2069271732.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0d77c3155bb6f5b58a2024ae0124177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илон маск, в мире
Илон Маск, В мире
Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах

Маск призвал не использовать ChatGPT на фоне публикаций о суицидах пользователей

© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владелец соцсети X Илон Маск призвал пользователей держать своих близких подальше от ChatGPT на фоне публикаций о самоубийствах после общения с чат-ботом.
Анонимный аккаунт в X опубликовал пост с заявлением, что на данный момент известно о девяти смертельных случаях, произошедших в результате использования ChatGPT, в том числе в пяти случаях это было самоубийство.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В ОП рассказали об угрозах искусственного интеллекта для общества
20 января, 16:04
"Не позволяйте своим близким пользоваться ChatGPT", - написал Маск, репостнув то сообщение.
Ранее в отношении OpenAI неоднократно подавали иски с обвинениями в доведении до самоубийства: разработчик популярного чат-бота подвергался давлению на фоне суицидов, связанных с использованием ChatGPT.
В конце августа газета Wall Street Journal писала о том, что ChatGPT подтолкнул экс-сотрудника Yahoo с параноидальными мыслями убить мать и покончить с собой, убеждая его в собственном здравомыслии. Согласно публикации, это первое зафиксированное убийство, к которому психически нестабильного человека подтолкнул ИИ.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Казахстане хотят запретить детям создавать аккаунты в соцсетях
Вчера, 11:57
 
Илон МаскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала