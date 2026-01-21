"Манчестер Сити" возместит стоимость билетов на матч ЛЧ с "Будё-Глимт"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" возместит болельщикам стоимость билетов на выездной матч Лиги чемпионов против норвежского "Будё-Глимт", сообщает Sky Sports.
Во вторник "Манчестер Сити" уступил "Будё-Глимт" со счетом 1:3 в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, который прошел в Будё. Единственный мяч у "горожан" забил Райан Шерки, капитан команды Родри получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 62-й минуте. За "Будё-Глимт" выступает российский вратарь Никита Хайкин.
Английский клуб возместит стоимость билетов 374 болельщикам, отправившимся в Будё на матч.
"Мы знаем, на какие жертвы идут наши фанаты, путешествуя по всему миру, чтобы поддерживать нас дома и в гостях. Мы никогда не будем воспринимать это как должное. Они лучшие фанаты в мире. Мы также понимаем, что болельщикам пришлось проделать большой путь, чтобы поддержать нас в такой холод во время трудного для нас вечера на поле. Покрытие стоимости билетов для болельщиков, приехавших в Будё, - это минимум, который мы можем сделать", - говорится в заявлении за подписью капитанов "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, Рубена Диаша, Родри и Эрлинга Холанда.
В заключительном туре "Манчестер Сити" 28 января примет турецкий "Галатасарай". Англичане с 13 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.