"Манчестер Сити" возместит стоимость билетов на матч ЛЧ с "Будё-Глимт"
Футбол
Футбол
 
19:51 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/manchester-2069413245.html
"Манчестер Сити" возместит стоимость билетов на матч ЛЧ с "Будё-Глимт"
"Манчестер Сити" возместит стоимость билетов на матч ЛЧ с "Будё-Глимт" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Манчестер Сити" возместит стоимость билетов на матч ЛЧ с "Будё-Глимт"
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" возместит болельщикам стоимость билетов на выездной матч Лиги чемпионов против норвежского "Будё-Глимт", сообщает... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T19:51:00+03:00
2026-01-21T19:51:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873165966_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07b57d9e25f5b3f5ac5d5f420dd937dc.jpg
https://ria.ru/20260120/manchester-siti-2069173794.html
"Манчестер Сити" возместит стоимость билетов на матч ЛЧ с "Будё-Глимт"

"Манчестер Сити" возместит фанатам стоимость билетов на матч с "Будё-Глимт"

© Фото : Сайт "Манчестер Сити"Футболисты "Манчестер Сити"
Футболисты Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Сайт "Манчестер Сити"
Футболисты "Манчестер Сити". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" возместит болельщикам стоимость билетов на выездной матч Лиги чемпионов против норвежского "Будё-Глимт", сообщает Sky Sports.
Во вторник "Манчестер Сити" уступил "Будё-Глимт" со счетом 1:3 в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, который прошел в Будё. Единственный мяч у "горожан" забил Райан Шерки, капитан команды Родри получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 62-й минуте. За "Будё-Глимт" выступает российский вратарь Никита Хайкин.
Английский клуб возместит стоимость билетов 374 болельщикам, отправившимся в Будё на матч.
"Мы знаем, на какие жертвы идут наши фанаты, путешествуя по всему миру, чтобы поддерживать нас дома и в гостях. Мы никогда не будем воспринимать это как должное. Они лучшие фанаты в мире. Мы также понимаем, что болельщикам пришлось проделать большой путь, чтобы поддержать нас в такой холод во время трудного для нас вечера на поле. Покрытие стоимости билетов для болельщиков, приехавших в Будё, - это минимум, который мы можем сделать", - говорится в заявлении за подписью капитанов "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, Рубена Диаша, Родри и Эрлинга Холанда.
В заключительном туре "Манчестер Сити" 28 января примет турецкий "Галатасарай". Англичане с 13 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.
