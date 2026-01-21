В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пользователи сети высмеяли появление президента Франции Эммануэля Макрона в темных очках на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе.
В соцсетях распространились отредактированные фотографии Макрона в клоунских очках с искусственным носом, а также в больших розовых очках. Один из пользователей сравнил французского лидера с персонажем фильма "Матрица" Морфеусом, носившим похожие очки.
В соцсети X появилась публикация, автор которой предположил, что за очками Макрон скрывает синяк, и намекнул на то, что президента кто-то ударил: еще в мае распространилась видеозапись, на которой Макрон получает удар в лицо от своей супруги.
В пятницу французский лидер выступал с ежегодным обращением к военным с налитым кровью глазом. В Елисейском дворце сообщили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это неопасно.
