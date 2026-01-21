Рейтинг@Mail.ru
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе
12:42 21.01.2026 (обновлено: 12:45 21.01.2026)
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе - РИА Новости, 21.01.2026
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе
Пользователи сети высмеяли появление президента Франции Эммануэля Макрона в темных очках на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, франция, давос, эммануэль макрон, мирный план сша по украине
В мире, Франция, Давос, Эммануэль Макрон, Мирный план США по Украине
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе

В Сети высмеяли появление Макрона в темных очках на форуме в Давосе

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пользователи сети высмеяли появление президента Франции Эммануэля Макрона в темных очках на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе.
В соцсетях распространились отредактированные фотографии Макрона в клоунских очках с искусственным носом, а также в больших розовых очках. Один из пользователей сравнил французского лидера с персонажем фильма "Матрица" Морфеусом, носившим похожие очки.
В соцсети X появилась публикация, автор которой предположил, что за очками Макрон скрывает синяк, и намекнул на то, что президента кто-то ударил: еще в мае распространилась видеозапись, на которой Макрон получает удар в лицо от своей супруги.
В пятницу французский лидер выступал с ежегодным обращением к военным с налитым кровью глазом. В Елисейском дворце сообщили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это неопасно.
В миреФранцияДавосЭммануэль МакронМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала