СМИ: Макрон покинул Давос, не договорившись о встрече с Трампом

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон уехал из Давоса, так и не сумев добиться встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, пишет Politico.

« "Макрон покинул Давос во вторник, так и не договорившись о тет-а-тет, несмотря на то что он пригласил Трампа в Париж", — говорится в статье.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. Президент США должен выступить на нем в среду.

Во вторник американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от французского коллеги, в котором тот предложил провести встречу в Париже в четверг с участием России и Украины. При этом он признал, что не понимает действий Вашингтона в отношении Гренландии.

Накануне стало известно, что Франция хочет отклонить приглашение Трампа присоединиться к Совету мира по Газе. Глава Белого дома ответил, что Макрон "никому не нужен", потому что скоро покинет должность .

Трамп также пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское. Тогда, по его словам, Макрон примет его приглашение.

Давление Трампа на Евросоюз

В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию . Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до покупки острова.

Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе